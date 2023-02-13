快訊

確診「0+N」不遠了？ 王必勝曝「推行好時機」

搶AI市場 韓新創公司Rebellions新晶片挑戰輝達

中央社／ 首爾13日綜合外電報導

韓國希望在爆炸式成長的AI產業中占得一席之地之際，新創公司Rebellions Inc今天推出人工智慧（AI）晶片，積極爭取政府合約。

路透社報導，Rebellions Inc的ATOM晶片，是韓國挑戰AI晶片全球領導者輝達（Nvidia）的最新嘗試。

AI現在是全球焦點話題，根據瑞士銀行集團（UBS），OpenAI打造的AI聊天機器人ChatGPT推出僅僅兩個月，就一躍成為史上成長速度最快的消費者應用程式（app）。

美國的輝達在高階AI晶片領域占有絕對優勢，傑富瑞集團（Jefferies）晶片分析師利帕西斯（MarkLipacis）表示，截至去年12月，全球最大的6間雲端服務約86%運算能力來自輝達。

韓國希望扶植國內產業，計畫未來5年投資超過8億美元用於研發，以期在2030年前，讓韓國AI晶片在國內資料中心的市占從目前幾乎是零提高至80%。

韓國經濟智庫「韓國產業研究院」（Korea Institutefor Industrial Economics and Trade）資深研究員金養鵬（Kim Yang-Paeng，音譯）表示：「很難趕上在通用AI晶片領域遙遙領先的輝達，但這並非無法改變，因為AI晶片能執行不同的功能，沒有既定界限或度量。」

Rebellions共同創辦人朴成賢（Park Sunghyun，音譯）表示，ATOM晶片專為運行電腦視覺和聊天機器人AI應用程式所設計，由於它針對的是特定工作而非廣泛進行處理，其晶片功耗僅需輝達A100的20%左右。

首爾本月將為兩座資料中心發出招標通知，僅允許國內晶片製造商投標。

鮮京電信（SK Telecom Co）子公司Sapeon Korea Inc表示，Sapeon Korea Inc也打算參與這項計畫。韓國搜索引擎Naver Corp和國營韓國產業銀行（KoreaDevelopment Bank, KDB）贊助的FuriosaAI告訴路透社，該公司也將競標。

IT研究公司顧能（Gartner）分析師普利斯特里（Alan Priestley）表示：「輝達發展的背後有很大的動力，這些新創公司必須建立動力，這需要時間，但政府的激勵措施，就像韓國現在的狀況，很可能大大影響韓國國內的市占。」

Rebellions尋求與電信、雲端和資料中心營運商「韓國電信公司」（KT Corp）合作參與政府計畫，希望能讓客戶擺脫對輝達的依賴。

Rebellions拒絕對其AI晶片事業做出預測，但該公司已籌集1220億韓元（約9600萬美元），其中300億韓元來自韓國電信公司和新加坡淡馬錫（Temasek）旗下Pavilion Capital，100億韓元來自韓國政府。

AI

延伸閱讀

害韓國前男友被路人罵「渣男」 瑤瑤愧疚：對不起他

南韓扶持本土AI產業 新創公司Rebellions推出新晶片挑戰輝達

虧損擴大將調電價？台電：綜合考量能源物價走勢將「做出決定」

南韓想參與AI競賽 扶植本土商挑戰輝達 Rebellions加入

相關新聞

日央行總裁若是植田和男 債券殖利率1年後可能4倍高

日本金融集團Monex的專家董事寇爾（Jesper Koll）說，如果前日本央行審議委員、經濟學家植田和男出任下一任央行...

全球債券多頭最擔心的事 日本資金已開始回流國內

日本政府周二將提名日本銀行（央行）新總裁人選，上周五意外傳出經濟學家植田和男可能出線，市場忙不迭研究他可能是鷹派還是鴿派...

電動車不斷降價 今年內價格可望與一般汽車競爭

幾個月前，電動車的買家還得大排長龍等候才買得到車，如今情況截然不同，因為市場競爭激烈、加上政府獎勵措施以及鋰等電池材料價...

印尼盾今年預料強升9% 利差+商品雙題材發酵

印尼盾今年來表現強勁，主要拜利差交易的報酬吸引力所賜，分析師正押注印尼盾走升，寫下逾十年來最強勁年度升值走勢。

高盛CEO：應更早開始精簡人力 及早行動可縮減裁員規模

知情人士透露，高盛集團執行長蘇德巍（David Solomon）本周在邁阿密一場閉門會議對大約400位合夥人說，他沒在2...

新加坡下修上季GDP 維持今年經濟成長率預測不變

新加坡將上季國內生產毛額（GDP）成長率下修至2.1%，去年全年經濟成長率也調降至3.6%，在核心通膨頑強、需求放緩之際...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦