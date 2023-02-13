印尼盾今年預料強升9% 利差+商品雙題材發酵

印尼盾今年來表現強勁，主要拜利差交易的報酬吸引力所賜，分析師正押注印尼盾走升，寫下逾十年來最強勁年度升值走勢。

印尼盾今年來已升值約3%，10日收盤報15,134印尼盾兌1美元。根據馬來亞銀行（Maybank）和紐約投資銀行Jefferies的看法，印尼盾年底前可望進一步升值至14,200，因為外資加碼印尼債券，而印尼債是亞洲地區提供最高收益的資產之一。這有望帶動印尼盾今年全年升值約9%，為2009年來最大年度升幅。

Jefferies外匯策略師貝特爾（Brad Bechtel）表示，由於利差交易、商品交易幣別，再加上印尼央行做法務實，「沒什麼道理印尼盾不持續升值」，預期印尼盾匯率在未來6至12個月將升值至14,250。

貝特爾說：「我們短期內可能見到美元向上修正，但那為美元兌印尼盾創造良好的賣出機會，尤其是回到15,300水準。」

根據彭博彙編的資料，若以美元、歐元和日圓換匯進行利差交易，在亞幣中，印尼盾今年來帶來的利差報酬是最優的。

新加坡Natwest Markets策略師謝蓋維（音譯）表示，由於印尼本幣債券將受到青睞，利差交易應該會延續，「對美元的修正程度比韓元、星元與泰銖等一些亞幣較低」。

外資去年重返印尼債市，展望是加碼買進，逆轉去年多數時間避開印尼資產的做法。雖然海外基金上月買進金額達33億美元創下紀錄，但依然只占總在外流通發行的15%，遠低於疫情前的水準。

印尼10年期債券提供的收益是亞洲地區最高之一，這也是吸引海外投資人的一大原因。由於通膨壓力減輕，印尼債券提供的實質利率約1.3%。印尼央行預期通膨在下半年持續減輕並回到2%至4%的目標區間，同時暗示結束貨幣緊縮政策。

印尼的貿易順差也名列亞洲最高之列，受益於棕櫚油、鎳等商品出口大增，雖然預料今年貿易順差縮小，但政府預測今年順差達385億美元，仍高於2021年，這可能有助支撐印尼盾匯率。

馬來亞銀行策略師劉艾倫（Alan Lau，音譯）表示，隨著美元走貶，加上資金持續流入印尼債市，將延續印尼盾的升值走勢。