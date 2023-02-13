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全球債券多頭最擔心的事 日本資金已開始回流國內

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
日本資金已經開始回流國內，成為全球債券多頭的心腹大患。路透
日本資金已經開始回流國內，成為全球債券多頭的心腹大患。路透

日本政府周二將提名日本銀行（央行）新總裁人選，上周五意外傳出經濟學家植田和男可能出線，市場忙不迭研究他可能是鷹派還是鴿派外，也開始擔心日本資金出現了流出國際市場、回流國內的潮流。

植田接掌日銀，決策可能很快引發殖利率波動之外，日本投資人穩步賣出海外債券、改買國內債券，看來勢不可擋。

日本財務省和日本證券業協會最新數據顯示，日本投資人去年創紀錄減持1,810億美元海外債券，投入30.3萬億日圓（2,310億美元）到國內公債市場。全球投資人需要擔心的是，如果日銀新總裁取消殖利率上限，還有2兆多美元外國債券可能被賣出。

摩根大通外匯分析師Benjamin Shatil撰寫報告說：「今年日本投資組合的資金料將持續從海外回流國內債市。這種轉變有一部分是因為，物價和工資持續上漲將推動殖利率曲線控制政策進一步放鬆和日銀更能容忍國內殖利率攀升的觀點。」

去年12月，日本央行微調10年期公債殖利率上下限，衝擊全球市場，美國公債下跌，從美股期貨到澳元和黃金，各類資產均受影響。日本投資人目前持有超過1兆美元美國公債，以及大量的荷蘭、法國、澳洲和英國債券。

如果植田改變政策並推動日本殖利率走高，日債相對吸引力將增加，勢必吸引日本大型保險公司和退休基金加速現金回流國內。即使植田將政策調整維持在最小程度，也可能重現去年日圓面臨的壓力，升高日圓避險成本，這是日本投資人去年出脫海外債券的另一催化劑。

Asymmetric Advisors駐新加坡策略師Amir Anvarzadeh說：「等放寬利率，一直等待更高投報率的日本國內機構可能湧向日本公債。」

在避險成本高昂的情況下，日銀就算把10年期公債殖利率上限設在0.5%，對日本基金公司的吸引力，也比美國公債經日圓避險換算後的殖利率負1.3%更有吸引力。

Vanda Research駐倫敦策略師Viraj Patel估計，全球債市可能可以承受住日本央行另一輪政策調整，但日本通膨率上升，可能會導致突然無序退出殖利率曲線控制政策。

他說，「我們針對日本政策正常化會較早、而非較晚發生進行布局，這有不小的機率會發生在日銀4月決策會議前。」

日本央行 美國 債市

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