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「強冷空氣」來了！平地最低8度 吳德榮：午起氣溫遽降

從福斯到蘋果 跨國企業CEO再訪中國大陸

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果執行長庫克可望下月訪問中國大陸。美聯社
蘋果執行長庫克可望下月訪問中國大陸。美聯社

即使間諜氣球疑雲加劇美中緊張局勢，但隨著中國大陸結束嚴格防疫措施重新開放，跨國企業的高層主管正陸續重回這個因為關閉國際旅遊而孤立了三年的全球製造重鎮和巨大的消費者市場。

根據華爾街日報，繼福斯汽車執行長布魯莫1月底到2月初訪中五天，與合資企業夥伴和當地員工見面並拜會政府官員後，蘋果執行長庫克和輝瑞執行長博爾拉可望下月訪中，賓士集團總裁也在計劃訪問行程。

大陸未來幾個月舉行的多場商業會議，預料能吸引到數十名高管會與會。這些會議包括3月底的中國發展高層論壇、博鰲亞洲論壇，以及4月下旬的上海國際汽車工業展。

此事突顯出，儘管地綠政治緊張局勢加劇，西方企業仍不放棄尋找大陸重新開放帶來的商機。

以福斯而言，大陸是該公司最大單一市場，但因為本土品牌的激烈競爭，他們在那裡的市占過去三年間下滑近五分之一。去年11月，德國總理蕭茲率團訪問北京，布魯莫也是參訪團的其中一員。根據福斯發言人，布魯莫最近一次訪問「是對該地區夥伴的一個強烈訊息，顯示中國大陸市場對我們有多重要」。

但也有人持謹慎態度，等待美國揭示更明確的對中政策。中國美國商會會長哈特說：「大家都等著看政治風向往哪兒吹。」

儘管美中雙邊關係緊張，但兩者的貿易一直在成長。政策和商業專家表示，主要的貿易和投資關係往往經得起政治動盪。

福斯汽車執行長布魯莫去年11月和今年1月底兩度訪問中國大陸。路透
福斯汽車執行長布魯莫去年11月和今年1月底兩度訪問中國大陸。路透

福斯 美國

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