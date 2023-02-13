本周開盤前 五件國際事不可不知

美國軍方在美國和加拿大邊界附近的休倫湖上方擊落一個飛行物，這是美國戰鬥機本月第四次進行類似攔截。英國金融時報引述台灣官員報導，近幾年已發現數十個大陸軍事氣球侵入領空，可能是為進犯台灣作準備。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

FT: 陸軍用氣球「頻繁」入侵台灣領空

美國國防部官員證實，休倫湖（Lake Huron）上空的第四個飛行物已由一架F-16戰機用AIM-9響尾蛇飛彈予以擊落。

聯邦眾議院議員柏格曼（Jack Bergman）在推特帳號推文表示，美軍已讓休倫湖上空的另一個「物體解除任務」。

同時，金融時報引述官員官員報導，大陸軍用「來得非常頻繁，最近一個就在幾周前」，另有消息透露「這種入侵平均一個月一次」。台灣官員表示，侵台氣球的空度一般大約20,000英尺，比入侵美國境內的氣球低得多。

偵察氣球事件算帳 大陸六機構遭美列黑名單

美國拜登政府把六家疑涉大陸偵察氣球計畫有關的中方實體，列入出口黑名單。美國商務部10日表示，這五家公司與一個研究機構，支持「中國的軍事現代化行動」，尤其是含飛艇與氣球的中國人民解放軍旗下航天計畫。

這五家公司是北京南江空天科技股份有限公司、東莞凌空遙感科技有限公司、銥格斯曼航空科技集團有限公司（EMAST）、廣州天海翔航空科技有限公司以及山西銥格斯曼航空科技有限公司，另外還有一個研究機構是中國電子科技集團公司第四十八研究所。

投資人擔心美股情人節變盤

美國股市本周出現兩個月來最大跌幅，那斯達克綜合指數也出現今年來首見周線頹勢。投資人消化好壞參半的企業財報之際，也擔心下周公布重要的通膨數據後，聯準會（Fed）可能繼續升息，西洋情人節（2月14日）也可能成為投資人開始變心、美股變盤的轉折點。

那斯達克綜合指數周五跌0.6%，一周跌2.4%，結束一連五周漲勢；標普500指數周五小漲0.2%，但一周來跌1.1%；道瓊工業指數則上漲169.39點，周線小跌0.2%。

費城半導體指數周五下跌1.6%，一周下跌2.3%，台積電ADR因費半拖累跌1.4%，較台北交易股票溢價5.4%，一周仍上漲2.3%，已連續三周上漲。

美CPI調權重 本周通膨聚焦

美國勞工部勞動統計局（BLS）10日發布的修正數據顯示，去年12月消費者物價指數（CPI）不降反升，11月和10月數據同步上修。BLS另調整CPI權重，最新改變可能給今年1月的核心通膨添增上漲壓力。

BLS也宣布調整CPI計算分類權重，從1月CPI報告開始實施。居住類成本占比調整為44.384%，比原先的43.008%提高，反映子項目房租的權重更大。交通類權重從17.737%減為16.744%。食物類權重從13.867%降到13.531%。

在此調整之前，摩根士丹利在內的一些經濟學家已上修預測。道瓊社調查分析師估計1月CPI年增率為6.2%。

摩根士丹利發布報告說：「1月核心通膨應會再度上揚，顯示核心貨物通膨減緩停頓，以及計算方式調整使居住類成本升幅擴大。但我們認為，通膨減緩大趨勢不變。」

美國特斯拉Model Y需求強勁 一周內二度漲價

電動車大廠特斯拉10日將Model Y Performance美國售價調漲500美元至58,490美元，一周內兩度漲價。特斯拉今年1月初將Model Y所有版本降價13,000美元，後來則連續三次調漲。市場預測，由於需求強勁，特斯拉將繼續漲價。