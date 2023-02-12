美連鎖速食大咖推出首款「白花椰漢堡」 搶搭蔬食潮
傳統上無肉不歡的速食餐廳都搭上植物肉風潮之際，美國連鎖速食巨頭福來雞（Chick-fil-A）選擇另闢蹊徑，推出首款蔬食主餐：白色花椰菜漢堡。
財經媒體CNBC報導，福來雞13日起將在美國丹佛、南卡羅來納州查爾斯頓及北卡羅來納州皮埃蒙特三角區（Piedmont Triad）的菜單試推這道新菜。這款新漢堡與其最出名的雞肉漢堡非常相似，但主菜以麵包屑和高壓烹飪的白花椰取代肉品。
美國速食銷售額排名第三的福來雞，搶攻蔬食市場的起步偏晚，Dunkin'Donuts、漢堡王等業者先前已推出植物肉餐點。不過，植物肉產品在防疫封鎖期間人氣飆升後，如今已失去消費者的青睞，植物肉新創Beyond Meat和Impossible Foods近期都裁員約五分之一。
福來雞花了將近四年研究以植物為主菜的漢堡，烹飪負責人Stuart Tracy表示：「我們探索了植物食品領域所有角落，為植物基底主菜尋找完美的核心食材，一遍又一遍，我們不斷回到白花椰上。」
過去十年來，白花椰已成為多種食物的熱門替代品。餐飲業者Buffalo Wild Wings和無數的酒吧都供應裹滿美式辣雞翅醬的炸白花椰，作為炸雞翅的另類選擇。白花椰也以蝴蝶餅的形式出現，且切碎後還被拿來作為米飯替代品。
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