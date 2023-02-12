快訊

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

美連鎖速食大咖推出首款「白花椰漢堡」 搶搭蔬食潮

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
福來雞（Chick-fil-A）推出首款蔬食主餐「白花椰漢堡」。圖片擷取自Chick-fil-A官方影片
福來雞（Chick-fil-A）推出首款蔬食主餐「白花椰漢堡」。圖片擷取自Chick-fil-A官方影片

傳統上無肉不歡的速食餐廳都搭上植物肉風潮之際，美國連鎖速食巨頭福來雞（Chick-fil-A）選擇另闢蹊徑，推出首款蔬食主餐：白色花椰菜漢堡

財經媒體CNBC報導，福來雞13日起將在美國丹佛、南卡羅來納州查爾斯頓及北卡羅來納州皮埃蒙特三角區（Piedmont Triad）的菜單試推這道新菜。這款新漢堡與其最出名的雞肉漢堡非常相似，但主菜以麵包屑和高壓烹飪的白花椰取代肉品。

美國速食銷售額排名第三的福來雞，搶攻蔬食市場的起步偏晚，Dunkin'Donuts、漢堡王等業者先前已推出植物肉餐點。不過，植物肉產品在防疫封鎖期間人氣飆升後，如今已失去消費者的青睞，植物肉新創Beyond Meat和Impossible Foods近期都裁員約五分之一。

福來雞花了將近四年研究以植物為主菜的漢堡，烹飪負責人Stuart Tracy表示：「我們探索了植物食品領域所有角落，為植物基底主菜尋找完美的核心食材，一遍又一遍，我們不斷回到白花椰上。」

過去十年來，白花椰已成為多種食物的熱門替代品。餐飲業者Buffalo Wild Wings和無數的酒吧都供應裹滿美式辣雞翅醬的炸白花椰，作為炸雞翅的另類選擇。白花椰也以蝴蝶餅的形式出現，且切碎後還被拿來作為米飯替代品。

漢堡 美國 速食

延伸閱讀

李靚蕾露面了！自爆1秘密 身旁驚見大咖天后

For Our Future保存自然食材 到天母帶您感受創意蔬食新魅力

經典賽／日媒整理各國大咖教練 王建民與眾傳奇齊名

彰化縣率中部之先成立食農教育輔導團 一周一蔬食

相關新聞

氣球事件後美中仍會回談判桌 專家稱問題在雙方國內壓力

中國大陸高空氣球飛越美國上空，引發美方對其情資遭刺探的擔憂，美國國務卿布林肯3日為此取消其訪問北京的行程，美中緊張進一步...

日本企業聯盟 擬以2萬億日元規模資金收購東芝

集微網消息，據日經亞洲報導，東芝2月9日宣佈，已收到日本國內投資基金Japan Industrial Partners (JIP)的重組提議，包括股票私有化。收購金額為2萬億日元，略高於目前的總市值。背景是重組預期下股價持續上漲，東芝業績因世界經濟放緩跡象持續惡化。儘管處於讓主動股東獲得利潤的水平，但外部董事能否接受收購計劃，包括收購後的增長戰略，將成為未來關注的焦點。

北溪管線美國炸的！歐議會議員直指美國「這動機」

歐洲議會議員貝克（Gunnar Beck）12日向俄媒《消息報》表示，美國破壞北溪天然氣管線，是為了阻止俄國與德國之間的...

義大利禁聊天機器人Replika 歐盟料祭更嚴AI規範

舊金山企業Luka於2017年推出運用人工智慧的一款聊天機器人Replika，能對客戶談話及傾聽說話，但義大利近日禁止R...

各企業備戰聊天機器人 難回應敏感問題

聊天機器人將取代搜尋引擎？各大企業陸續加緊佈局，推出自家的聊天機器人！隨著聊天機器人ChatGPT去年問世以來，具備彙整與轉述的功能，有望取代搜尋引擎。對此，如谷歌或百度等企業都積極佈局自家的聊天機器

星期人物／印度煤王阿達尼背靠莫迪 集團「大到不能倒」

直到農曆年期間，印度億萬富豪阿達尼（Gautam Adani）還在全球富豪榜上跟馬斯克、貝佐斯、阿諾齊名。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦