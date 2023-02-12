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緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

氣球事件後美中仍會回談判桌 專家稱問題在雙方國內壓力

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國和中國大陸因最近的高空氣球事件，使兩國緊張進一步升高。路透
美國和中國大陸因最近的高空氣球事件，使兩國緊張進一步升高。路透

中國大陸高空氣球飛越美國上空，引發美方對其情資遭刺探的擔憂，美國國務卿布林肯3日為此取消其訪問北京的行程，美中緊張進一步升高。但路透12日引述專家學者分析，兩國仍有若干管控彼此分歧的強烈理由，問題是雙方「何時」找到它們回到談判桌的途徑，而非「是否」會恢復談判。

儘管部分美國觀察家認為布林肯訪中成行的希望不大，但外交人員表明，為了設1個美中關係下的「樓地板」（floor），以及在解決從芬太尼（Fentanyl）到被大陸拘留的美國公民等議題上達成進展。芬太尼是1種強效止痛藥，北美洲正有愈來愈多人濫用。而大陸被視為芬太尼等類似藥物的主要來源。

前美國總統歐巴馬任內的國務院亞太助卿羅素（Daniel Russel）說，美中在這次氣球事件後，並非不可能重新往來。儘管對陸方而言，拒絕展開和外國的軍方對軍方管道對話屢見不鮮，而這種對話在發生危機時最有其必要。然而，這並不代表北京已放棄其藉由平息其與美國及西方世界的關係，爭取時間。

美國領導高層即使稱該氣球為「間諜」氣球，但也表示美中溝通管道必須保持暢通。

羅素還說，布林肯可能在預定17至19日舉行的德國「慕尼黑安全會議」，和中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅見到面，或於3月在印度召開的20國集團（G20）外長會議時碰面。但他仍有必要赴北京，面對面會晤大陸國家主席習近平，確保美方在台灣及俄羅斯等棘手議題上的訊息傳遞給他。

不過，美國「日耳曼馬歇爾基金會」亞洲專家葛來儀提醒，美中兩國內部的壓力，恐意味著雙方難以很快恢復往來。她表示，陸方不想示弱，很可能也不想承認它們在氣球事件上沒說實話。美國總統拜登則面臨共和黨國會議員的壓力，這些在野黨議員堅稱拜登太晚下令擊落氣球。

美國公民 布林肯 北京

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