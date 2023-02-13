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日中古車訂閱服務 火紅

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

由於全球車用晶片短缺導致日本新車交車期拉長，致使日本年輕世代湧向中古車訂閱服務，不但車款選擇多元，合約時間也較彈性。

2018年開辦「定額Carmo君」（Teigaku Carmo-kun）服務的日本Nyle公司表示，去年中古車的訂閱合約數量已經增加超過一倍。

共同社報導，日本大分市一位20幾歲的年輕人說，他一開始想買一輛新車，但交車日期實在太久，因此去年11月開始訂閱「定額Carmo君」服務，每月支付33,000日圓，開小型房車本田Grace。

「定額Carmo君」系統上列出超過5,100輛汽車，月費介於15,000日圓~40,000日圓以上，訂戶能選開多種車款，而且最快四天內就能開到，駕駛則需自付油錢，但沒有里程限制。相較於租車合約至少要簽三年，「定額Carmo君」的訂閱合約能每年更新。

「定額Carmo君」平台也有新車，但中古車的訂閱價格較低，日益吸引住在東京郊區或其他地區的20幾歲或30幾歲年輕人選訂。

日本 中古車 車用晶片

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