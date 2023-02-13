美國情人節支出…不手軟

經濟日報／ 編譯王巧文／綜合外電
圖／經濟日報提供
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最新訪調顯示，儘管美國人近年感受到萬物齊漲的壓力，今年仍不打算犧牲浪漫情懷，準備在今年的西洋情人節花更多錢過節，支出金額估將近260億美元，為史上第二高。大和證券的數據也顯示，今年日本西洋情人節的商業活動比往常熱絡。

美國零售銷售協會（NRF）及Prosper透視與分析在訪調7,616名美國成年人後預估，今年西洋情人節的美國消費者支出將比去年同期成長8%至259億美元，為歷來次高紀錄。

訪調顯示，超過一半（52%）的消費者表示今年打算慶祝情人節，平均花費為192.80美元，高於去年的175.41美元，在全年節慶的支出僅次於耶誕節和母親節。年齡介於35~44歲美國人的情人節預算最高，平均為335.71美元。

儘管今年美國人西洋情人節花在重要他人和家人身上的支出與去年差不多，但是許多消費者表示，希望對生活中有意義的關係表達情意。

今年情人節人均支出增加的17美元中，有14美元是拿來買給寵物、朋友及同事、同學或老師的禮物。

今年最受美國人歡迎的情人節禮物，依序是糖果（57％）、賀卡（40％）、鮮花（37％）、晚間約會（32％）、珠寶（21％）、禮品卡（20％）以及服裝（19％）。

NRF及Prosper預期，美國消費者在珠寶上的支出超過55億美元，在情人節晚間約會上花費近44億美元。約三分之一（32％）的美國消費者準備花錢在體驗性質的禮物上，比率高於去年的26％，也是2017年訪調此問題以來最高水準。

在日本，由於許多女性會在西洋情人節買巧克力送人，一般家庭2月花在巧克力的支出也較高，但今年每片巧克力平均比去年同期貴上約7%，日圓貶值又讓海外巧克力變得更貴，要買巧克力可能更傷荷包。

儘管如此，大和證券經濟學家團隊在分析近來針對就業對經濟趨勢較敏感的民眾訪調後發現，今年1月和西洋情人節有關的商業評論，高於往常。

大和檢視訪調民眾留下正面評語、對經濟現況看法的「西洋情人節指數」衝上近年最高水準，反映今年西洋情人節商業活動比往常熱絡。

情人節 美國 巧克力

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