美銀：資金開始棄股買債

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

在聯準會（Fed）官員競相警告可能提高利率到高於預期的水準之際，美國14日將公布元月消費者物價指數（CPI）報告，美國銀行（BofA）策略師表示，這將是此波美股回升行情的反轉點，資金已開始棄股買債。經濟學家桑默斯與多家投資機構也警告投資人，不應對通膨展望過度樂觀。

美銀引述EPFR全球機構的數據指出，8日止當周全球股票基金淨流出資金74億美元，現金基金贖回額為101億美元，但債券基金淨流入74億美元。目前投資人普遍較看好債券，今年來傳統的「股六／債四」投資組合的表現則是1987年來同期最佳。

EPFR數據並顯示，上周歐洲股票基金恢復資金淨流出頹勢，美股基金則是三周來首次出現淨流出。美國小型股及成長股基金呈現淨流入，價值股及大型股則是淨流出。

美銀策略師哈奈特表示，1月CPI數據將提供觀察Fed何時將開始放鬆貨幣政策的「關鍵」線索。他建議投資人在標普500指數高過4,200點（約比目前高出3%）時賣出股票。

美國前財長桑默斯也警告，市場對通膨愈來愈掉以輕心，Fed緊縮的強度可能超過目前投資人的預期，「我不確定通膨是否正朝向2%前進」，且多項有助於通膨下降的因素可能反轉，例如元月舊車價格上漲2.5%，且今年來汽油價格也回升；這次緊縮周期的風險並不在於利率還要再升1碼、2碼或3碼，而是一些更基本面的事物。

貝萊德、聯博及品浩集團也表示，現在還不是對通膨撤除防衛的時候，市場對通膨走向太過樂觀。各機構擔憂通膨下降的速度與幅度並不如交易商的預期，且認為市場低估了結構性的通膨力道，包括去全球化及勞工短缺。

通膨 美國 Fed

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