倫敦精品之都 美名不再

在英國2020年底取消外國遊客購物免稅的優惠後，也正使倫敦「精品購物之都」的吸引力降低，因為外國遊客在巴黎購買新款路易威登（LV）手提包的價格實惠得多。

華爾街日報報導，英國政府在2020年底取消外國遊客的購物免稅措施，因已無法再提供額外補貼。英國財政部估計，政府每年須為此花掉20億英鎊（約24億美元）公帑。如今，在歐洲主要購物目的地中，只有在倫敦不退還遊客購買精品時所支付的20%增值稅。

這也意味著倫敦正在錯失去年夏季開始的外國遊客消費熱潮，使巴黎和米蘭等歐陸大城市受惠。 退稅公司Global Blue指出，1月中東遊客前往歐陸的增值稅收入比2019年同月勁增了224%，而這是精品消費的良好指標。

美國遊客的支出更大，同期激增297%。美元升值意味著在歐陸購買精品更便宜，在去年的每個月，美國遊客在歐洲的精品消費都超過所有其他國家的遊客。

倫敦精品零售商正在遊說英國政府恢復遊客免增值稅購物，而中國大陸上月重新開放邊境，將使這個問題更加迫切。