分析師示警 投機股風險

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

網路中古車商Carvana、加密貨幣交易平台Coinbase以及健身器材業者派樂騰（Peloton）等享有「新冠疫情紅利」的業者，去年股價都隨新冠疫情降溫而重挫，但今年來卻表現亮眼。有分析師警告，這波漲勢或許是「無基之彈」。

俗稱「迷因股」或遭大舉投機炒作的企業股價，都在去年摔得鼻青臉腫，但今年投資人正再度進入這塊市場風險最高的領域，押注美國聯準會（Fed）抑制通膨降溫的工作即將完成，很快就會轉向降息。

去年大跌的其他公司也同步回升，例如去年暴跌65%的電動車廠特斯拉，今年來已漲逾80%；網路券商羅賓漢和「女股神」伍德旗下的旗艦基金「方舟創新ETF」（ARKK），今年迄今上漲28% 。文藝復興宏觀研究首席經濟學家說：「低利率和炒作科技股向來攜手同行。」

但也有分析師警告，這些高風險股票上漲，未必符合基本面，畢竟這些公司當中許多仍在虧損，尤其是市場對利率的預期一旦轉向，或營運方面有任何風吹草動，這些投機股可能又會再度直線墜落。過去一周的情況就是最好的例子，Carvana和Coinbase周線都跌了超過20%。

高盛資產管理公司股票投資組合操盤手戴恩提醒，「股市有高品質、成長展望佳的公司可以長期持有，未必非得去碰那些高風險的投機股。」

疫情 科技股 通膨

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