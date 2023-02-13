英國回頭 重建歐盟關係

知情官員透露，英國首相蘇納克已私下要求高階部會首長和官員擬定計畫，希望在英國脫歐數年後，重建與歐盟之間的關係，但英國對歐洲戰略的改變，並非承認脫歐失敗，而是要反映世界現實局勢的變動。然而，此舉可能引發執政黨保守黨內部堅定疑歐派的反撲。

彭博資訊報導，英國的內閣首長、外交官以及官員都透露，蘇納克正轉向歐洲。報導指出，倫敦此舉有部分原因與俄羅斯入侵烏克蘭有關，高階官員已在草擬計畫，讓英國在一系列政策領域與歐盟更密切合作，計畫草案的重點包含國防、移民，還有所謂的經濟方略，包括貿易、能源和國際標準等問題。

英國官員希望未來幾天能宣布一項解決方案，以化解英國與歐盟間長達數年的爭端，期能解決北愛爾蘭脫歐後的貿易安排問題。蘇納克的團隊也希望利用這項突破，做為更全面改善與歐盟關係的基礎。

蘇納克已向歐盟領袖明確表示，他決心解決與北愛爾蘭的貿易問題，自英國脫歐以來，一直飽受此問題的困擾。儘管在技術層面幾乎已達成協議，但蘇納克仍需說服民主統一黨盟友和保守黨內人士。

英國也在制定細部計畫，以期在俄國入侵烏克蘭後加強與歐洲的防衛關係。重點將放在7月於立陶宛舉行的北約峰會。英國官員並表示，正在考慮的提議還包括，英國與歐盟建立正式防衛和安全關係和雙邊對話，以及一項使英國軍隊更容易加入歐盟行動的法律協議。

在經貿方面，脫歐以來的英國經濟一直受成長欲振乏力和與歐盟貿易疲軟的影響。上周五（10日）公布的官方數據顯示，英國與歐盟的貿易逆差在2022年第4季擴大至創紀錄水準。

英國官員表示，若要因應未來新興科技等領域的經濟挑戰，並應對全球供應衝擊和中國大陸等威脅，與歐洲建立牢固的貿易關係至關重要。官員說，現在的現實情況是，世界危險日增、威權主義和保護主義抬頭，都意味著英國別無選擇，只能與盟友密切合作。

美國已實施通膨削減法，將補貼乾淨科技，歐盟也正在研擬類似的綠色補貼措施，英國可能遭遇這兩大貿易夥伴的夾擊，官員因而正與歐盟官員協商，敦促歐盟在擬定相關措施時別傷害英國企業。

英國官員也正在草擬供應鏈與進口戰略，將提議必須從安全的國家取得礦物等關鍵物資；英國的半導體戰略也將提出類似方針。