日本企業聯盟擬以2萬億日元規模資金收購東芝

集微網消息，據日經亞洲報導，東芝2月9日宣佈，已收到日本國內投資基金Japan Industrial Partners (JIP)的重組提議，包括股票私有化。收購金額為2萬億日元，略高於目前的總市值。背景是重組預期下股價持續上漲，東芝業績因世界經濟放緩跡象持續惡化。儘管處於讓主動股東獲得利潤的水平，但外部董事能否接受收購計劃，包括收購後的增長戰略，將成為未來關注的焦點。

截至2月9日，JIP收到金融機構的「承諾書」，確認貸款總額為1.2萬億日元。歐力士、羅姆、中部電力等約20家日本企業決定投資1萬億日元。獲得收購資金後，向東芝提交了最終提案。

東芝將首先在一個由七名外部董事組成的特別委員會上討論重組計劃。該委員會還包括2名活躍股東。最終，決策將由12人組成的董事會做出。

重點是購買價格。考慮到收購後的營運資金，JIP擬使用2萬億日元進行收購。這被認為略高於東芝目前的總市值（2月9日收盤時為1.9946萬億日元）。因市場預期2月9日TOB(Stock Public Offer)溢價無法兌現，股價一度較前一交易日下跌4%。