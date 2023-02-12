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義大利禁聊天機器人Replika 歐盟料祭更嚴AI規範

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導
用戶與手機APP交互，為舊金山的AI聊天機器人Replika定制化身。路透
用戶與手機APP交互，為舊金山的AI聊天機器人Replika定制化身。路透

舊金山企業Luka於2017年推出運用人工智慧的一款聊天機器人Replika，能對客戶談話及傾聽說話，但義大利近日禁止Replika使用義國用戶個資，如今恐又面臨歐盟更嚴格規範。

法新社報導，美國聊天機器人「虛擬伴侶」Replika的部分用戶只是想要陪伴，但也有些人想要發展戀情、性愛聊天，甚至想看聊天機器人的性感照。

去年年底，有用戶開始投訴Replika使用過於露骨的文字和圖片，有些人認為已經屬於性騷擾範疇。

義大利監管機構對這樣的情況感到不滿，在發現Replika違反歐盟通用資料保護規則（GDPR）後，上週便禁止Replika收集數據。

Luka公司沒有公開發表評論，也沒有回覆法新社要求置評的訊息。

歐盟通用資料保護規則讓大型科技公司頭痛，這些科技企業屢次違規，已被處以數十億美元的罰款。而義大利當局的決策表明，這項規則仍可能成為最新一代聊天機器人的天敵。

這些新一代聊天機器人和支撐它們的所謂生成式人工智慧（Generative AI），有望徹底改變網路搜尋等領域。

但專家警告，監管機構需要擔心許多問題，尤其是當機器人變得如此強大，以至於無法辨識它們跟人類的不同。

目前，歐盟（EU）是討論管控這些新一代機器人的中樞，他們的人工智慧法案（AI Act）已經在高層之間琢磨好幾個月，可能會在今年定案。

義大利 歐盟 舊金山 AI 聊天機器人

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