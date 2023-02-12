可再生能源 成為英飛淩僅次於汽車晶片的第二大業務

集微網消息，英飛淩專注於應對脫碳和數字化的長期高增長趨勢。儘管宏觀經濟環境疲軟，但英飛淩科技公司的各種產品組合仍有強勁的需求，目前已擴展到可再生能源領域。據外媒近日報導，這家半導體公司在能源轉型和工業和汽車應用電動汽車的擴展方面具有強勁的價值主張。然而，英飛淩的智能手機、個人電腦和數據中心需求疲軟。

在2023財年第一季度，營業利潤從上一季度的9.2億歐元增加至9.66億歐元。然而，該公司報告稱，本財年第一季度的自由現金流減少了2500萬歐元。英飛淩將這一下降歸因於薪酬部分浮動增加的年度支出，以及庫存的增加和應付帳款的減少。

今年2月2日，英飛淩首席執行官Jochen Hanebeck在公司第一季度財報電話會議上表示：「在我們開啟新年第一章之際，英飛淩將始終遵循我們幾個月前制定和溝通的路線，明確關注脫碳和數字化帶來的長期增長機會。」

英飛淩專注於應對脫碳和數字化的長期高增長趨勢。在脫碳方面，該公司致力於通過其半導體解決方案減少二氧化碳排放，提高能源效率和可持續性。數字化是實現其長期戰略的另一個關鍵因素，目的是提高生產力，並探索新的用例。

英飛淩仍然是汽車行業的頂級供應商

根據標普全球的數據，2022年全球汽車產量為8200萬輛，仍低於疫情前的水平。標準普爾預計2023年的產量約為8500萬台。

英飛淩打算充分利用市場預測，並認識到電動汽車和ADAS將繼續成為汽車行業的主導趨勢。為了滿足這一需求，該公司正在加快銷售速度，每天銷售近100萬件。該公司正在研究從矽鍺到基於CMOS解決方案的雷達技術。其AURIX微控制器（MCU）的初始設計使用了28奈米CMOS成像雷達傳感器IC，並實現了三位數的百萬歐元銷售額。

Hanebeck在問答環節表示：「我們有90到28奈米的AURIX系列；目前終端為90奈米，高容量為65奈米和40奈米，產能爬坡為28奈米，我們仍然看到或希望為汽車微控制器提供更多65奈米和40奈米的晶圓。」

他補充道：「我們希望生產更多的晶圓，為進一步的增加產能做好準備，」、「AURIX處於全速增加產能模式。現在，焦點將從65奈米緩慢轉移到40奈米。我們已經獲得了更多的晶圓，因此，下半年的燃燒分配將變得更好。但同樣地，AURIX正在增加產能，因此，我們正在確保產能。」

英飛淩觀察到其微控制器產品市場佔有率很高，其產品的市場需求始終穩定。預計高端微控制器將繼續與低端微處理器競爭，使其成為一個理想的市場。據英飛淩介紹，AURIX系列適用於域架構、軟件定義車輛和區域控製等一系列應用。

可再生能源和電力基礎設施仍是重中之重

在2022財年，英飛淩26%的收入來自可再生能源發電，僅次於汽車行業的35%。該公司報告稱，全球光伏（PV）安裝量強勁增長，對綠色氫的需求也在增加。然而，風能的增長受到了歐洲和中國項目延期的影響。

Hanebeck在新聞發佈會上表示：「可再生能源和電力基礎設施解決方案總體上表現出強勁的勢頭，」、「儘管收入有所下降，IPC仍可以提高其季度盈利能力，主要是通過更好的組合和定價。展望未來，市場動態顯示出不同的景象。」

儘管汽車應用的需求持續疲軟，但該公司正在將其產能轉向可再生能源和相關電力基礎設施解決方案。對綠色和獨立能源供應的需求仍然是該公司強勁的長期增長動力。

英飛淩通過使用碳化矽半導體功率器件（特別是在光伏逆變器、儲能系統和電動汽車充電基礎設施方面）在市場上取得進展。該公司已與Resonac公司簽署了一項多年協議，以進一步加強其對碳化矽材料的承諾。

Hanebeck表示：「這項協議以及我們目前正在敲定的其他協議將支持我們汽車和工業業務的碳化矽產能的大幅擴張。」

他總結道：「我們對本財年下半年仍持謹慎態度，並已考慮到一定程度的放緩，從細分市場來看，我們預計汽車和工業功率控製將以預期9%的年均增長率增長，超過連接安全系統。」