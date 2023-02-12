安森美已完成對格芯300mm East Fishkill紐約工廠和製造工廠的收購

集微網消息，據eeNews報導，安森美已完成對格芯的300mm East Fishkill紐約工廠和製造工廠的收購。該交易為安森美增加了1,000多名世界一流的技術人員和工程師，並且是該公司在全球的晶圓廠重組的一部分。

在過去三年中，安森美一直在與格芯合作開發用於功率、模擬和傳感產品的300mm晶圓廠，並改進了製造成本結構。這是在格芯與晶圓廠前所有者IBM之間的長期爭端之後發生的。

該晶圓廠是美國最大的安森美製造工廠，擁有40nm和65nm CMOS技術節點，具有圖像傳感器生產所需的專業處理能力。該交易包括獨家承諾為格芯提供差異化的半導體解決方案和研發投資，因為兩家公司合作建立未來增長。

安森美已經雇用了近100名新員工，並向該網站投入了13億美元。最近通過的美國晶片與科學法案以及紐約綠色晶片計劃可能會為擴張和增長提供機會。安森美已承諾在10年內向附近的羅切斯特理工學院(RIT)捐贈500,000美元，以支持旨在增加半導體行業工程師管道的項目和教育。

「安森美贊賞參議院多數黨領袖舒默堅定不移地致力於確保美國在紐約半導體和晶片製造投資領域的領導地位，」安森美總裁兼首蓆執行官Hassane El-Khoury表示。

「隨著EFK加入我們的製造足跡，安森美將擁有美國唯一的12英寸功率分立和圖像傳感器工廠，使我們能夠在汽車電氣化、ADAS、能源基礎設施和工廠自動化的大趨勢中加速增長。」