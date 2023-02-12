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各企業備戰聊天機器人 難回應敏感問題

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

聊天機器人將取代搜尋引擎？各大企業陸續加緊佈局，推出自家的聊天機器人！隨著聊天機器人ChatGPT去年問世以來，具備彙整與轉述的功能，有望取代搜尋引擎。對此，如谷歌或百度等企業都積極佈局自家的聊天機器人。但聊天機器人如何回應有道德爭議的敏感議題，及建立長久的營利模式，仍是各企業的重大挑戰

挑戰搜尋引擎地位

經濟學人》報導，谷歌母公司Alphabet自從推出了搜尋引擎Google後，一直都是該企業的核心業務，更使得Alphabet一躍成為全球最有價值的公司之一，2022年市值高達1.3兆美金。

但提供「資料」的搜尋引擎，受到聊天機器人的挑戰，相較搜尋引擎，聊天機器人還有「轉述」、「整合資料」的功能。其中引發熱潮的就是美國OpenAI實驗室去年11月推出的聊天機器人ChatGPT，目前用戶已經超過1億人。

微軟藉此反敗為勝

然而，Alphabet遇到危機還不僅是聊天機器人的挑戰，因為ChatGPT背後的大金主是微軟，微軟已經向 Open AI投資超過 110 億美元，盼能結合ChatGPT的功能，更新自己的搜尋引擎「Bing」。微軟執行長納德拉直言，「這是微軟挑戰Google 龍頭地位的機會」。

BBC》報導，對此，Alphabet也推出名為Bard的聊天機器人，但示範時卻出了重大紕漏，導致股價大幅下滑，許多Google內部員工痛批，「Bard的發布太過倉促」。中國的百度也宣布，將在3月完成內部測試後，向公眾開放聊天機器人「文心一言」。

各大搜尋引擎面對新興科技的潮流，都開始備戰新佈局。

道德、營利挑戰多

《經濟學人》指出，聊天機器仍有許多可能出錯的問題，且在面對尋求醫療建議、如何製作炸彈等問題時，相關的道德爭議都難以迴避。聊天機器人方興未艾，企業如何在敏感話題劃清界線，是否祭出審查制度，都是巨大的考驗。

此外，聊天機器人的營利模式可能是與廣告商合作，當用戶向聊天機器人詢問問題時，推薦特定的廠商或提供網站連結。這恐怕使得聊天機器人成為「宣傳」機器，反而失去了客觀性，減少用戶對該服務的信任。

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搜尋引擎 Alphabet ChatGPT

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