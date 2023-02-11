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美國衛生紙價格還在漲！禍首竟跟房市降溫有關

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國衛生紙價格漲不停，主要因紙漿供應吃緊。路透社
美國衛生紙價格漲不停，主要因紙漿供應吃緊。路透社

美國衛生紙價格又再度上漲，但罪魁禍首出人意料，竟是因為房市的不景氣。

彭博資訊報導，房市降溫引發了木材產業的危機，木材期貨價格過去12個月內重挫逾60%，導致鋸木廠紛紛關閉，這衝擊了仰賴鋸木副產品的全球造紙供應鏈，目前生產衛生紙所需的木漿，已面臨供應吃緊，生產成本正在攀升，金百利克拉克等衛生紙製造商為了增加利潤，已調漲價格。

NielsenIQ的數據顯示，在2021年7月至去年底，美國衛生紙的零售價已飆漲約20%。

木材價格在2021年飆上歷史新高後，隨後開始崩跌，導致West Fraser Timber和Canfor等業者暫停或關閉在卑詩省的作業。

巴西紙漿公司Klabin說，全球軟木漿業者在市場緊俏加劇下，每公噸木漿的價格已上漲30%。在衛生紙價格上漲之際，消費者已改用較便宜的商家自有品牌、買較小包裝的衛生紙，或減少用量。

衛生紙 美國 漲價

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