「日本柏南克」若接掌日銀 日圓兌美元看升或看貶？

日本經濟新聞報導，日本首相岸田文雄擬在14日提名經濟學家植田和男接掌日本銀行（央行）。這消息令匯市大感意外，日圓兌美元10日先是升破130：1，隨後漲幅又悉數回吐，終場反而小貶作收。日圓初步反應如此撲朔迷離，凸顯出植田和男貨幣政策立場也並非鷹鴿分明，所以也難據此斷定日圓後市是升或貶。

財經網站MarketWatch報導，植田和男可能獲提名為下任日銀總裁的消息傳出後，日圓兌美元10日一度躍升1.3%，升上129.82日圓兌1美元，反映市場揣測他可能更聚焦壓低通膨，因為被市場人士視為貨幣政策立場較「鴿」的日銀副總裁雨宮正佳，據說堅拒總裁一職。

然而，日圓對美元漲勢後繼乏力，10日以131.46兌1美元作收。部分因素是，雨宮正佳表示，繼去年12月日銀把10年期日本公債殖利率上限從0.25%提高到0.5%之後，此刻並無迫切必要再次調整殖利率曲線控制（YCC）政策，還需要更多時間評估這項決定。

日銀新總裁人選牽動日圓升貶

植田和男現年71歲，擁有美國麻省理工學院（MIT）經濟學博士學位，1998年至2005年曾擔任日銀審議委員，曾在2000年8月投票反對日銀零利率政策退場，目前是共立女子大學商學系教授，被視為貨幣政策權威。然而，植田和男可能成為日銀新任總裁的消息，仍令全市場直呼意外。

Spectra Markets總裁Brent Donnelly在致客戶報告中寫道：「我完全猜錯了，我以為押注雨宮正佳很安全。我錯了，大家都很困惑。」他表示，東京當局若希望貨幣政策「快速正常化」，那麼日銀新總裁人選應該不太可能找雨宮正佳。

獨立投資研究平台True Insights創辦人Jeroen Blokland推文說：「雨宮正佳不接日銀總裁職位，如果是因為對貨幣政策走向的看法與首相岸田文雄意見分歧，那麼，你不會想放空日圓。」

植田和男是鴿或鷹？仍是待解之謎

Evercore ISI分析師Krishna Guha和Peter Williams表示，植田和男「對市場是個謎團」。他們在寫給客戶的報告上說：「植田和男二十年前是日銀審議委員，他在速水優和福井俊彥掌日銀的時代是鴿派；但在黑田東彥（現任日銀總裁）時代，他又不時對寬鬆貨幣政策是否難以為繼表示關切。」

Guha和Williams說：「依我們之見，消息傳出後，日圓起初升值，與其說是投資人明瞭植田和男的政策觀點，不如說因為他不是雨宮正佳，大家普遍認為雨宮正佳是鴿派，出掌日銀將延續黑田東彥的政策路線。」

植田和男本人在10日電視網直播節目中被問到貨幣政策看法時說：「貨幣政策必須視現況和經濟及物價展望行事。由此來看，我認為日銀現行政策適當，況且基於現況，貨幣寬鬆是無論如何都必須繼續的。」

「日本柏南克」迎向艱鉅挑戰

彭博資訊指出，以往日銀新總裁人選姓名也曾對媒體外洩，最後卻由其他候選人出線。但下一任日銀總裁無論是不是植田和男，都將面臨艱鉅挑戰。目前日本通膨率已升上40年來高峰，但任何棄守YCC利率目標的舉動，都可能在金融市場掀起狂瀾。

哈佛大學教授、美國前財長10日受訪時形容植田和男有如「日本的柏南克」，因為他與美國聯準會（Fed）前主席柏南克在同一時期就讀MIT，論文指導教授是同一人，兩人都專精貨幣經濟學類似領域，同樣散發出輕聲細語的學術氣息，但也有能力做出果斷決定。

桑默斯說：「日本面臨非常複雜的問題。我不認為殖利率控制能夠無限期維持下去。植田和男掌舵技能將受考驗。」