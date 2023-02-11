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上有政策下有對策 福特傳找寧德時代在密西根設電池廠

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
知情人士透露，福特汽車和寧德時代計劃在密西根州建設電池工廠。 歐新社
知情人士透露，福特汽車和寧德時代計劃在密西根州建設電池工廠。 歐新社

彭博資訊報導，知情人士透露，福特汽車和寧德時代計劃在密西根州建設電池工廠，並將透過一種特別的所有權結構安排，以適用美國政府的租稅優惠。

報導指出，這項計畫最早可能下周宣布，這也代表長達數月並陷入美中地緣政治緊張關係泥淖的選址工作總算塵埃落定。

知情人士透露，這家耗資數十億美元的工廠將位於底特律以西約100英里，預估將創造約2,500個工作機會，協議最早可能下周宣布。

彭博去年報導，福特和寧德時代在考慮一種新的所有權結構，福特將擁有該工廠100%的權益，包括建築和基礎設施，而寧德時代將負責這家工廠的營運，並擁有製造電池的技術。

透過這樣的安排，該廠就沒有寧德時代的直接財務投資，從而可以享受拜登政府「通膨削減法案」下豐厚的租稅抵免。

寧德時代 福特

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