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為何蘋果沒大裁員？科技同業：押寶生活方式改變 正在為野心善後

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據彭博報導，在當前經濟放緩期間，蘋果在裁員方面的壓力要比科技同業還小，這主要是該公司的招聘效率更高。 路透
據彭博報導，在當前經濟放緩期間，蘋果在裁員方面的壓力要比科技同業還小，這主要是該公司的招聘效率更高。 路透

據彭博報導，在當前經濟放緩期間，蘋果在裁員方面的壓力要比科技同業還小，這主要是該公司的招聘效率更高。

疫情推波助瀾的招聘熱潮中，蘋果新增員工數量少於其他大型科技公司。 最重要的是，根據彭博滙總數據，蘋果每位新員工創造的收入遠遠高於同行。這種更加謹慎的做法正在取得成效。

儘管蘋果已凍結其某些領域的招聘並限制支出，尤其是研發以外的支出，但該公司並未如亞馬遜、Alphabet旗下Google、臉書母公司Meta Platforms和其他科技巨頭那樣大規模裁員。

蘋果本周宣佈，計劃通過聘請第一任首席人事官來加強人力資源管理，由零售主管 Deirdre O‘Brien 擔任雙重職務。

盛寶銀行的Peter Garnry表示：與其他科技公司相比，這表明蘋果的運營管理質量更好，而其他的科技公司似乎在疫情期間的擴張中，錯誤地解讀了行業的信號。

許多科技公司承認，他們在疫情期間招聘太多人，押寶生活方式的改變，其中包括遠距工作、電子商務支出和電玩習慣等，會帶來更大筆的意外之財，然而如今卻這項野心處理善後事宜。

例如，視頻服務公司Zoom是新冠疫情封鎖時期的受惠者之一，但本周剛剛宣佈裁員15%。相較之下，蘋果則更為謹慎。

自2020年到2022年，其員工人數僅成長20%，而Alphabet增長60%，亞馬遜增加近一倍。後者兩家公司近期宣佈裁員消息，共計約3萬人。

疫情期間，蘋果每增加一名員工產生的收入也遠遠高於此前3年的水平，這與大多數科技同業形成鮮明對比。

雖然員工數量並不能完全解釋蘋果相對於競爭對手的優勢，但該公司還創造了較高的業務銷售額，一定程度表明其員工的產出效率，和其招聘政策給公司帶來的積極影響。

瑞信分析師香辳·寇羅斯（Shannon Cross）表示：蘋果的節儉開支策略，取決於管理層對股東資金的管理，以及對投資增長機會的密切關注。

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