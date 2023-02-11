烏俄戰爭將滿周年 白宮宣布：拜登將訪波蘭以表支持

烏俄戰爭將於24日屆滿一周年，白宮宣布，美國總統拜登本月將前往波蘭，以討論雙邊合作並重申美國對烏克蘭的支持。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）10日表示，拜登將於20至22日訪問波蘭，屆時他將與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）會面，以「討論我們的雙邊合作，和我們支持烏克蘭以及加強北約威懾力的集體努力」。拜登也預計和其他區域領袖會面並發表演說。

報導指出，此趟訪問旨在強調烏克蘭在面對俄羅斯軍事行動時的韌性，以及強調在未來充滿不確定性的狀況下，團結一致的重要性。

自去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，美國政府已承諾向烏克蘭提供近300億美元軍援。訪問歐洲將使拜登有機會與盟友面對面會談，以支持他們代表烏克蘭做出的努力。拜登上月宣布將軍援烏克蘭M1艾布蘭（M1 Abrams）戰車，促使德國宣布援烏豹2型主力戰車（Leopard 2）。