日經：美半導體設備供應商在陸業務縮水 轉盯東南亞
日經報導，應用材料（Applied Materials）、科林研發（Lam Research）和柯磊（KLA）等美國半導體設備供應商正將業務從中國大陸轉移到東南亞去，此事表明美國去年10月祭出的出口管制正加速中美之間技術供應鏈脫鉤現象。
應用材料、科林研發和柯磊控制了全球晶片生產工具市場的35%左右，根據知情人士，這三家公司去年10月以來，或者是將外籍員工從中國大陸轉移到新加坡和馬來西亞，或者增加在東南亞的產能。
日經根據知情人士的說法指出，這種情況已經有一陣子了，這些美國半導體製造商無法像過去一樣服務大陸市場，許多非大陸藉員工選擇遷回美國本土市場或改駐東南亞。
以賽亞調研副總經理陳逸萍表示，基於她對供應鏈的調查，美國半導體設備供應商一直裁減在大陸的員工，並分批撤離。她補充說：「由於美國、日本和荷蘭的協議，中國大陸晶片進步的步伐將在未來三到五年內放緩，但大陸勢將增加對設備領域的投資。從較長期看，中國大陸仍會找到自力更生的方法。」
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