美光勒緊腰帶 高階主管減薪高達20%

為因應產業低迷，美國記憶體晶片大廠美光（Micron Technology）大砍高階主管薪資，減幅最高達到20%，並將停發紅利。

彭博資訊報導，美光周四依法申報表示，執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）將減薪兩成、執行副總裁減薪15%，資深副總裁的薪資也會減少10%，並列舉出將停發紅利的決策主管。

此前，美光宣布計劃裁員10%。這家總部在愛達荷州樹城（Boise）的晶片製造商正努力應對記憶體需求疲軟，這是個人電腦和其他設備銷售放緩的其中一部分。

美光說，高階主管的現金薪酬支出目標將因此減少53%到75%。該公司同時也削減範圍更大的主管群薪資，並將非員工董事會成員的現金酬勞砍掉20%。

梅羅塔在2022年度的基本薪資是141萬美元，288萬美元的總薪酬大部分來自股票奬勵。