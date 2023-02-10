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油價止步連三漲 金價回吐漲幅轉而收跌

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
。路透
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國際原油價格周四回落，主要是因石油基礎建設似乎倖免於土耳其和敘利亞部分地區地震造成的嚴重破壞，加上美國原油庫存增加所致。

油價止步連三漲

布蘭特原油4月期貨下跌0.59美元，或0.7%，報每桶84.50美元。紐約西德州原油3月期貨下跌0.41美元，或0.5%，報每桶78.06美元。兩大原油指標本周以來均漲逾5%。

這場已造成逾1.9萬人死亡的地震，一開始推動油價走高，因為人們預期這場災難將嚴重破壞管道和其他基礎設施，讓全球市場缺少原油供應的時間延長。

Again Capital合夥人John Kilduff說：「這些供應短缺的時間不會像我們之前想的那樣長。」

另外，美國能源資訊局（EIA）周三報告稱，美國上周原油庫存增至4.551億桶，為2021年6月以來的最高水準，這也成為拖累油價下跌得原因之一。EIA還表示，在這個反常的暖冬，汽油和蒸餾油庫存上周也有所增加。

中國大陸需求增強的前景，為油價提供一些支撐。

金價由漲轉跌

在美國最新經濟數據發布後，金價一度走高，但隨後美債殖利率攀升，對金價構成壓力，終場收跌。

現貨金價下跌0.7%，至每英兩1,861.78美元。紐約黃金期貨下跌0.7%，結算價報每英兩1,878.50美元。

在美國上周初領失業金數據公布後，美國上周初請失業金人數升至19.6萬人，高於預估的19萬人，金價一度漲到每英兩1,890.18美元。

Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，金市正試圖消化Fed決策者的發言，並評估未來將把利率調高到何種水準。

目前期貨市場的定價顯示，預計Fed的利率將在7月達到5.1%左右的最高峰，比上周預測高出約25個基點。

現貨銀價下跌1.2%，至每英兩22.06美元，白金下跌1.4%，至956.84美元，鈀金下跌1.4%，至1,626.29美元。

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