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美元收復部分失土 美債殖利率攀升令風險情緒承壓

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
受通膨擔憂和美國公債標售需求疲軟影響，美國公債殖利率上升，令風險情緒承壓，使得美元收復盤中部分失土。歐新社
受通膨擔憂和美國公債標售需求疲軟影響，美國公債殖利率上升，令風險情緒承壓，使得美元收復盤中部分失土。歐新社

美元兌多數貨幣周四（9日）走軟，但受通膨擔憂和美國公債標售需求疲軟影響，美國公債殖利率上升，令風險情緒承壓，使得美元尾盤收復部分失土。

追蹤美元兌一籃子六種主要貨幣的DXY美元指數下跌0.2%，至103.19。

美元指數的最大組成部分，歐元兌美元升值0.26%，至1.074美元，而英鎊兌美元升值0.41%，至1.2121美元，兩者都受到整個市場風險情緒改善的推動。

日圓匯價貶值0.1%，至131.59日圓兌1美元。

在美國公布上周初領失業救濟金人數後，美元指數一度下跌0.7%，因為該報告顯示勞動市場疲軟，可能有助降低通膨。

數據顯示，截至4日當周，美國初請失業金人數經季節調整後為19.6萬人，高於分析師預測的19萬人。

這使得投資人認為，在通膨已開始得到控制的情況下，Fed不會進行比所需還更多的升息。

另一方面，瑞典克朗升值，因該國央行升息，並預測將進一步升息，並表示希望該國貨幣走強。

外匯顧問公司Klarity FX執行董事Amo Sahota表示：「Fed主席鮑爾本周有機會將螺絲擰得更緊，但他沒有。這本身就說明了問題，他決定堅持自己的說法，不驚動市場，並將通膨開始下降作為理由，所以市場正接受此一說法。」

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）周四也說，緊縮的貨幣政策「明確地」使美國經濟趨緩，讓Fed在進一步升息時更謹慎地採取行動。

駐紐約的瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov表示：「在下周的CPI報告之前，投資人仍對重新做空美元猶豫不決，市場非常關注CPI，以了解鮑爾的通膨降低題材是否成立。」

此外，三名消息人士告訴路透，日本政府計劃在2月14日向議會給出新任日本央行總裁和兩名副總裁的提名人選。市場正密切關注這個人事任命，將檢視新總裁的政策立場。

通膨 美國 指數

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