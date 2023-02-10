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拜登計劃限制美企投資陸科技領域 可能兩個月內公布

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國拜登政府據傳準備對在中國大陸投資開發先進運算技術的美國企業實施限制措施。美聯社
美國拜登政府據傳準備對在中國大陸投資開發先進運算技術的美國企業實施限制措施。美聯社

紐約時報周四報導，美國總統拜登的政府準備擴大限制北京取得可用於戰爭的先進技術：這一次的作法是限制美國企業在中國大陸境內對被認定有國安風險的領域進行投資，尤其是開發先進運算技術。這些措施大致已經敲定，可能兩個月內宣布。

拜登政府去年公布了全面性的出口管制措施，包括讓大陸無法獲得世上任何地方使用美國設備製造的某些半導體晶片，以減緩其技術和軍事進步，而紐時援引知情人士報導，幾個月來，美國還一直努力想限制美企的投資，目前這些措施已基本敲定。

紐時補充，美國財政部已與其他政府以及歐盟接觸，試圖確保在美國切斷對中國大陸的這類投資後，其他地區和國家也不會提供類似融資。

關於拜登政府擬議中行政命令的細節尚不清楚，但預計將要求企業向政府申報更多有關在某些敵對國家投資計畫的訊息。

根據幾位知悉計畫的人士，上述行政命令可能全面禁止在一些敏感領域的直接投資，如量子運算、先進半導體，以及某些具有軍事或監控用途的人工智慧能力。

美國 拜登 半導體

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