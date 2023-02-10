台積電ADR上漲2.6% 較台北交易溢價7.7% 費半收漲

兩周多前，當時的亞洲首富阿達尼（Gautam Adani）和他的商業帝國看來「所向披靡」。然而，一場毀滅性的空頭狙擊，讓這位印度億萬富翁陷入生涯中最嚴重的危機，並對全球成長引擎和國際投資客樂園的印度造成更大以及更嚴重的挑戰。...

2023-02-10 07:00