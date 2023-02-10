台積電ADR上漲2.6% 較台北交易溢價7.7% 費半收漲
台積電ADR周四上漲2.56%，收在96.69美元，較台北交易溢價7.69%。費半同日漲0.13%。
美股三大指數周四（9日）開高走低，終場收跌，原因是在美國30年期公債標售情況不佳後，美債殖利率上升，蓋過了美企上季業績表現強勁的影響。
道瓊工業指數下跌249.13點，跌幅0.73%，至33,699.88點，標普500指數下跌36.36點，跌幅0.88%，至4,081.5點，那斯達克綜合指數下跌120.94點，跌幅1.02%，收在11,789.58點。費城半導體指數上漲3.99點，漲幅0.13%，報3,059.62點。
台灣加權股價指數昨天跌19.46點收在15,598.71點，台積電維持平盤收在540.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 110.97 +0.82 106.00 4.69
中華電 CHT 111.45 -0.54 112.50 -0.93
台積電 TSM 581.55 +2.56 540.00 7.69
聯電 UMC 50.28 +2.08 50.50 -0.43
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言