快訊

獨／槍擊天道盟新竹分會長 凶嫌3人遭起訴

5縣市濃霧特報 吳德榮：下周二冷氣團襲台 至少冷3天

NBA／勇士出清榜眼威斯曼 收回奪冠班底小裴頓

台積電ADR上漲2.6% 較台北交易溢價7.7% 費半收漲

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

台積電ADR周四上漲2.56%，收在96.69美元，較台北交易溢價7.69%。費半同日漲0.13%。

美股三大指數周四（9日）開高走低，終場收跌，原因是在美國30年期公債標售情況不佳後，美債殖利率上升，蓋過了美企上季業績表現強勁的影響。

道瓊工業指數下跌249.13點，跌幅0.73%，至33,699.88點，標普500指數下跌36.36點，跌幅0.88%，至4,081.5點，那斯達克綜合指數下跌120.94點，跌幅1.02%，收在11,789.58點。費城半導體指數上漲3.99點，漲幅0.13%，報3,059.62點。

台灣加權股價指數昨天跌19.46點收在15,598.71點，台積電維持平盤收在540.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 110.97 +0.82 106.00 4.69

中華電 CHT 111.45 -0.54 112.50 -0.93

台積電 TSM 581.55 +2.56 540.00 7.69

聯電 UMC 50.28 +2.08 50.50 -0.43

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

延伸閱讀

楊應超：台積電赴美設廠是政治考量 商業角度不合理

台積電高雄到底設幾廠？高市經發局：維持2廠不變

台積電跌漲都46％…但買在高點得漲85％才回本！ 專家「兩點提醒投資人」

還有便宜台積電？網酸「手中沒以後也不會有」：別妄想最低價

相關新聞

谷歌領跌那指 道指挫250點

由於對Fed未來貨幣政策舉措的擔憂抵消了對最新一批企業財報的興奮情緒，美股收低，回吐早盤漲幅。

聊天AI 谷歌微軟掀商戰

Google母公司字母股價八日重挫逾百分之七，市值一口氣蒸發一千億美元（約台幣三兆元），原因是Google最新人工智慧（...

市場押注 美利率高點衝6%

聯準會（Fed）多位官員強調，有必要繼續升息，在持續的價格壓力下，最終利率可能達到比先前預期更高的水準。利率期權市場對聯...

瑞信去年大虧79億美元

瑞士信貸集團第4季連續第五季陷入虧損，表現不如預期，主要受財富管理客戶大舉撤資影響，去年全年更寫全球金融風暴以來最嚴重虧...

阿達尼集團遭空頭狙擊 印度還會是國際投資客的樂園嗎？

兩周多前，當時的亞洲首富阿達尼（Gautam Adani）和他的商業帝國看來「所向披靡」。然而，一場毀滅性的空頭狙擊，讓這位印度億萬富翁陷入生涯中最嚴重的危機，並對全球成長引擎和國際投資客樂園的印度造成更大以及更嚴重的挑戰。...

小摩CEO戴蒙示警 債務違約恐引發大災難

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，美國經濟狀況依然良好，但警告頑固的通膨可能會促使聯準會把利率提高至5%...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦