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百年大投行瑞信去年慘賠2,380億元 今年仍難轉盈

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
瑞信集團上季連續第五季陷入虧損，主要受財管客戶大舉撤資影響，去年全年更寫全球金融風暴以來最嚴重虧損紀錄，而2023全年恐怕仍難轉虧為盈。 路透
瑞信集團上季連續第五季陷入虧損，主要受財管客戶大舉撤資影響，去年全年更寫全球金融風暴以來最嚴重虧損紀錄，而2023全年恐怕仍難轉虧為盈。 路透

瑞士信貸集團第4季連續第五季陷入虧損，表現不如預期，主要受財富管理客戶大舉撤資影響，去年全年更寫全球金融風暴以來最嚴重虧損紀錄。瑞信並警告，2023全年恐怕仍難轉虧為盈。

這家瑞士第二大放款機構9日公布財報，顯示第4季淨虧損13.9億瑞郎（15.1億美元），拖累2022全年淨損72.9億瑞郎（79.3億美元，約台幣2,380億元），連兩年呈現赤字。上季營收年減33%至30.6億瑞郎。市場共識預測原估第4季淨損13.4億瑞郎、營收31.5億瑞郎。

去年10月，社群媒體負面傳聞和信用違約交換（CDS）價格飆升，引來財務出狀況臆測，甚至一度引發市場擔憂「雷曼時刻」將重演，瑞信也因此承受存款和淨資產大舉外流的打擊。瑞信上季管理的資產總值比9月底降低8%至1.294兆瑞郎，大多發生在財富管理部門，主因是資金失血和不利的匯率因素。

瑞信集團上季淨資產外流1,105億瑞郎，2021年第4季則淨流入16億瑞郎。但執行長柯納宣稱，後來資產外流已逆轉。同時，投銀部門營收滑落74%，財富管理部門降低17%。

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