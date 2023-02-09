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兩因素加持 特斯拉股價已快比1月谷底翻漲一倍

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
特斯拉股價快比1月低點翻漲一倍，主要受投資人看好Fed結束升息周期而轉押成長股，以及1月進行的大幅降價所加持。 路透
特斯拉股價快比1月低點翻漲一倍，主要受投資人看好Fed結束升息周期而轉押成長股，以及1月進行的大幅降價所加持。 路透

特斯拉股價即將要比1月低點翻漲一倍，主因是受到成長股勢如破竹的漲勢拉抬，也暗示大幅降價確實有助於刺激需求回溫。

彭博資訊報導，特斯拉9日盤前股價上漲3.2%至207.67美元，比1月6日低點的101.81美元上漲103%。過去這一個月躍漲的主因是，投資人看好美國聯準會Fed）的激進升息周期即將結束，而轉押成長股。

同時，特斯拉優於預期的財報和一連串有關電動車租稅優惠的正面新聞也提振市場信心。特斯拉1月進行的大幅降價也似乎奏效，促進特斯拉車輛需求躍增。

私募基金Patriarch Organization執行長史齊夫表示：「特斯拉股價會快速上漲，是因為市場認為Fed正在前來解圍。優秀的第4季財報和提振需求的降價也帶來幫助。」

不過，儘管比1月低點翻漲一倍，特斯拉股價也只是達到去年11月初來的高點，距離回到去年重挫65%前的股價，還有很長一段路要走。

特斯拉 Fed 聯準會

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