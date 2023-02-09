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日本半導體設備巨頭證實：中國客戶要求加快產品交付

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圖／集微網
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集微網消息，東京電子上調了今年的盈利預期，表明這家全球晶片製造商的關鍵供應商預計需求將超過預期。

據彭博社報導，東京電子將全年營業利潤預期上調了6%，至5800億日元（合44億美元）。該公司高管在財報會上表示，「由於擔心隨著國際貿易壁壘的提高無法獲得設備，許多中國公司正在加快投資計劃並要求將交貨時間提前」。

去年11月，東京電子在美國對中國貿易實施製裁後大幅下調了預測。東京電子財務總經理Hiroshi Kawamoto稱，由於美國半導體設備製造商無法曏中國客戶交貨，去年第四季度設備市場出現了下滑，但人們擔心的需求下降並沒有出現。由於虛擬現實等領域的需求不斷增長，設備市場將於2023年下半年開始復囌，並從2024年開始持續增長。

該報導指出，近日有消息稱日本和荷蘭同意加入美國的行列，對中國出口晶片設備採取嚴格的管製措施。外界密切關注東京電子對這一消息的反應。Kawamoto表示，「中國將繼續是東京電子的重要市場」。「我們不僅僅經營尖端設備」。

日前日本自民黨（Liberal Democratic Party）前經濟產業省大臣Akira Amari表示，日本可能會選擇對中國晶片生產設備採取比美國更為溫和的限製措施。「美國現在很嚴格，但問題是我們是否必須嚴格遵守美國的規定。兩國的共同之處在於對這些設備的擔憂」。

美國 東京 日本 半導體 自民黨

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