Netflix限制帳號共享 盯住加紐葡西四國

Netflix擴大帳號禁令，加拿大、紐西蘭、葡萄牙與西班牙都遭殃！Netflix 8日表示，上述四國的Netflix帳號都需要設立「主要位置」，並可增設2個不在該位置的用戶，如果有出現第4個用戶就需要加收月費。面對串流平台競爭激烈，Netflix也設法增闢營收，更希望3月就能在美國實施該禁令。

Netflix會以追蹤IP地址的方式，限制用戶只能設立1個主帳號與2個子帳號，如果要在其他IP地址登入的話，就需要通過手機或電子郵件的認證，一旦出現第四個用戶的話，就需要加收月費，費率因國家有所不同。

擴大帳號禁令

《BBC》報導，Netflix表示，目前有超過一億名家庭正在「共享帳號」，已影響到投資拍攝新劇及電影的能力。對此，Netflix已在智利、祕魯等地推出帳戶共享的禁令，而禁令範圍持續擴張至加拿大、紐西蘭、葡萄牙與西班牙，未來可能落實於美國。

《路透社》報導，受到共享帳號禁令限制的用戶必須為帳號設有1個「主要位置」，且可增設2個子帳號提供不住在該位置的用戶，如果出現第4個用戶，就需要加收月費。

此外，如果有非設定用戶的人登錄，或者試圖從其他地點訪問該帳號，系統就會要求驗證該設備，如電子郵件地址或手機號碼發送連結，進行驗證。

加碼南韓影視

Netflix日前公布2022年第四季財報顯示，營收達78.5億美金，較同期成長1.9%，營收成長幅度自2002年掛牌上市以來最低，加上市面串流平台競爭加劇、用戶成長空間趨緩等因素，Netflix2022年後，股價持續下跌。

為了維穩串流平台龍頭的地位，Netflix表示，觀察用戶資料得知，超過6成的訂戶都收看了南韓的影視節目，顯示該國影視作品逐漸受到歡迎，並將加碼投資發行南韓原創影劇作品，從2022年的25部，增加至2023年的34部。

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