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AI機器人Bard答題出錯 Google母公司市值閃崩3兆

中央社／ 巴黎/倫敦8日綜合外電報導

Google（谷歌）聊天機器人Bard今天在回答韋伯太空望遠鏡的問題上失誤，導致母公司股價暴跌，市值瞬間消失超過1000億美元（約新台幣3兆元）。

Alphabet股價下跌8%或每股8.59美元，來到99.05美元。

路透社率先指出Google於6日首推這個廣告中的錯誤，Bard答錯的問題是，哪顆衛星最先拍攝了地球太陽系外行星的照片。

廣告中，Bard被問到：「我要怎麼告訴我9歲小孩，韋伯太空望遠鏡（James Webb Space Telescope）新發現了什麼？」

Bard列出許多答案，包括韋伯望遠鏡曾拍下首張太陽系外行星照片。這個答案並不正確，因為首張太陽系外行星照片，是由歐洲南方天文台（EuropeanSouthern Observatory）的「極大望遠鏡」（Very LargeTelescope）在2004年拍攝，並經美國國家航空暨太空總署（NASA）證實。

這家美國科技巨擘在推特（Twitter）張貼Bard運作的GIF影片，形容它是「好奇心的發射台」，能簡化複雜問題；但就在Bard巴黎發表會前僅僅數小時，被發現它答題錯誤。

Triple D Trading創辦人暨市場結構分析師狄克（Dennis Dick）表示：「出了點小差錯，他們就為此拿股票重重出氣，這說得過去，因為大家顯然都很期待看到Google要如何對付推出不錯產品的微軟（Microsoft）。」

Google發表會前1天，微軟宣布計劃把打對台的ChatGPT整合至Bing搜尋引擎等產品內，宣戰意味濃厚。Google多年來在搜尋和瀏覽器技術上一直領先微軟。

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