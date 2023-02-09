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豐田上季獲利意外勁增22% 但點出供應鏈問題未散

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
日本豐田汽車9日公布上季營業利益意外成長22%。路透
日本豐田汽車9日公布上季營業利益意外成長22%。路透

日本豐田汽車9日公布上季營業利益意外成長22%，原因是弱勢日圓帶來的利多影響，超越原物料價格攀升帶來的衝擊。不過豐田仍維持保守的獲利展望，反映該公司依然面臨零件短缺困擾。

豐田在截至12月31日的一季營業利益成長22%至9,567億日圓（72.8億美元），超越十位分析師平均預估的7,645.4億日圓。

這家全球「汽車銷量王」維持年度財測，預估在今年3月底止的年度營業利益達2.4兆日圓（183億美元）。豐田表示，公司面臨原物料價格與能源價格激漲，而且正尋求迅速評估替代的半導體，並且為取得穩定採購調整設計。這凸顯出車用晶片持續短缺的問題一直困擾全球車產業。

豐田上月宣布，創辦人的孫子、社長豐田章男將在4月卸下社長職位，交棒給旗下豪車品牌Lexus的佐籐恒治，以因應轉型至電動車的挑戰。

豐田將截至3月底止的本年度產量目標調降1.1%至約910萬輛，這可能是晶片和零件短缺持續影響生產的跡象。

財報消息公布後，豐田股價9日應聲由黑翻紅，一度大漲1.3%，稍後上漲約0.5%，報每股1,970日圓，逆轉稍早0.4%的跌勢。

豐田 半導體 日本

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