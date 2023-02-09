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蘋果任命公司首位首席人事官

集微網／ 集微網

集微網消息，據彭博社報導，蘋果近日任命公司史上首位首席人事官，零售部門主管不必繼續兼任人力資源工作，可以全心投入線上業務和實體門市經營，包括即將進軍的印度馬來西亞市場。

蘋果CEO在致員工信中表示，任命卡羅爾（Carol Surface）為首蓆人事官，她此前是美敦力（Medtronic）首蓆人事官，之前曾在百思買（Best Buy）和百事（Pepsi）任職，3月起在蘋果任職。

此次任命標志著蘋果管理團隊的重大轉變。除了賦予人力資源更大的影響力之外，它還讓Deirdre O'Brien騰出時間來處理日益具有挑戰性的零售業務。

O'Brien是蘋果30年老將，2019年在前任零售主管Angela Ahrendts離職後，便開始擔任零售兼人力資深副總裁，去年又因負責線上商店的主管離職，而接下網絡商店的主管一職。蘋果打算近期進軍印度和馬來西亞等海外市場，因而O'Brien可全新投入線上業務和實體門市經營。

蘋果近來放緩了人力招募，但相較於其他科技同業，一直得以不必宣佈大規模裁員。據悉，從2019年9月的財年末到2022年9月，蘋果的員工人數增長了約20%，達到約164000名全職員工。

馬來西亞 印度 離職

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