快訊

「壽司郎屁孩」退學了！鄰居爆料近況：全家人面容憔悴…

隋棠事件換林志玲會如何？網揭「1關鍵」結局大不同

我太老了不能健身？年紀大會有運動傷害？專家解密高齡者運動的6個誤區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果首設人資長 讓零售主管專心大展身手

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
蘋果公司正準備聘請沙費絲（Carol Surface）擔任該公司首位人資長。彭博資訊
蘋果公司正準備聘請沙費絲（Carol Surface）擔任該公司首位人資長。彭博資訊

蘋果公司正準備聘請沙費絲（Carol Surface）擔任該公司首位人資長（但英文名為Chief People Officer，非CHRO），讓原本也負責人資業務的零售部門主管歐布萊恩（Deirdre O'Brien）卸下重擔，全力推動零售業務。

蘋果執行長庫克在給員工的備忘錄中表示，正任命沙費絲為人資長，將在3月上任，直接向庫克匯報。沙費絲原本是在員工總數10萬人的醫療科技業者美敦力（Medtronic）擔任人資長，如今她將負責管理這家員工總數16.4萬人（截至上個會計年度末的數據）的科技巨頭。

此舉標誌著蘋果管理團隊的一大轉變，不僅讓該人資職位發揮更大影響力，應該也會讓零售部門主管歐布萊恩更有餘力應對零售業務與日俱增的挑戰。如今蘋果準備讓實體零售門市進軍新的市場，在美國國內則遭遇愈來愈多門市人員推動籌組工會的浪潮。歐布萊恩也持續管理蘋果的網路商店。

在前零售長阿倫德2019年離職後，蘋果讓資歷30年、人力資源副總裁歐布萊恩兼任零售長職位，管理著500多家零售門市、超過7萬名門市員工，如今歐布萊恩將把重心放在零售部門上。

歐布萊恩（Deirdre O'Brien）。路透
歐布萊恩（Deirdre O'Brien）。路透

團隊 標誌 英文

延伸閱讀

聯準會四官員強調通膨尚未降服 同聲主張進一步升息

AI大亂鬥！Siri不想輸…將迎戰ChatGPT、Bard 蘋果內部峰會針對人工智慧

新竹棒球場從「準備上場到被冷凍」20天發生了什麼？盤點4大不合理爭議

陸iPhone 14 Pro全系降價 業內人士：高階安卓手機壓力山大

相關新聞

SpaceX星艦挑戰發射前最後關卡 9日執行靜態點火測試

SpaceX新一代火箭星艦（Starship）預定在美國時間9日執行靜態點火測試，是該公司讓星艦執行任務之前，必須通過的...

小摩戴蒙：美利率可能升破5% 若美債違約將引發大災難

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，美國經濟狀況依然良好，但警告頑固的通膨可能會促使聯準會把利率提高至5%...

蘋果首設人資長 讓零售主管專心大展身手

蘋果公司正準備聘請沙費絲（Carol Surface）擔任該公司首位人資長（但英文名為Chief People Offi...

印度官員會見富士康高層 遊說在卡納塔克邦開設工廠

印度首席部長 Basavaraj Bommai 8日表示，印度南部的卡納塔克邦（Karnataka）正在和富士康就投資計...

迪士尼裁員7,000人 影音事業改組 盤後股價勁揚逾5%

重掌迪士尼的執行長艾格（Bob Iger）宣布大規模的整頓計畫，包含裁員7,000人在內的多項減少支出措施，並將全公司改...

卡納塔克省官員來台 爭取成為鴻海第三個在印設廠省份

印度卡納塔卡省長彭麥（Basavaraj Bommai）8日表示 ，他們正和鴻海洽商在當地設廠的投資計畫，爭取成為鴻海在印度第三個進駐的省份。彭麥在推特發文說：「…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦