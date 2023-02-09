不排除向烏克蘭提供戰機？布林肯：援助項目會隨著需求變化

美國政府在數度軍援烏克蘭後選擇拒絕向其提供戰鬥機，不過國務卿布林肯（Antony Blinken）仍未完全排除援助戰機的可能性。

彭博報導，當被問及軍援戰機的問題時，布林肯向記者表示「在此過程中的每一步，隨著需求的變化，我們向烏克蘭提供的東西也在變化。最近一次是提供艾布蘭戰車（Abrams Tank）的決定，當然還有德國提供豹式戰車（Leopard Tank）和歐洲其他國家做出相同事情」。

此外，布林肯在國務院與北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）一同表示「美國和外國對烏克蘭的安全援助不斷發展以適應不斷變化的衝突」，並稱「重要的不僅僅是特定武器系統，烏克蘭人能否有效利用也同樣重要，某些情況下需要大量培訓，維護能力也非常重要，這些最終都必須整合成一個連貫的戰略」。

最後布林肯強調「這是個不斷發展的過程，我們將繼續判斷烏克蘭需要什麼，以及烏克蘭可以最有效地使用什麼」。