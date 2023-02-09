迪士尼裁員7,000人 影音事業改組 盤後股價勁揚逾5%

重掌迪士尼的執行長艾格（Bob Iger）宣布大規模的整頓計畫，包含裁員7,000人在內的多項減少支出措施，並將全公司改組成三個部門，加上迪士尼公布的上季營收和獲利均優於預期，激勵該公司盤後股價一度勁揚逾9%，漲幅稍後收斂至5.7%。

迪士尼8日盤後宣布，計劃裁員7,000人，相當於員工總數約3%，以便在未來幾年撙節55億美元的成本，其他減少開支的措施包括，減少節目製作支出與25億美元的非內容相關支出。艾格在財報會議上向分析師表示，約10億美元的減支措施已在進行中。

迪士尼還宣布調整事業組織，把電影和電視工作室、傳統電視網，旗艦的串流影音服務都納入一個新創立的部門「Disney Entertainment」（迪士尼娛樂），給予內容事業主管更多權力，其餘兩個部門分別是ESPN體育網路部門，與包含郵輪和消費產品的主題樂園部門。

艾格說：「我們正在做的這些工作，用創造力來重塑我們公司，並減少開支，將為串流事業帶來持續成長和獲利能力、有更好的布局來因應未來的變數和全球經濟挑戰，以及為我們的股東創造價值。」

迪士尼同日公布，止於去年12月31日的一季營收年比成長7.8%至235.1億美元，略優於預期，獲利較一年前增加11%至12.8億美元，經調整後每股盈餘降至99美分，優於分析師預期的74美分。

串流影音服務Disney+上季則流失1%訂戶，全球訂戶數降至1.618億，是2020年推出以來首次下滑，主要是印度和東南亞國家流失用戶所致，背後原因是迪士尼在這些國家失去了印度板球超級聯賽的串流媒體版權。

以Disney+為首的直接面向消費者（DTC）業務上季虧損縮小至11億美元，虧損幅度較去年第3季的15億美元大幅減少4億美元，超越原先目標。當時，DTC業務大虧是時任執行長包正博（Bob Chapek）下台的原因之一。

為幫助減少虧損，艾格正考慮將迪士尼的電影和電視節目授權給競爭同業；絕大多數迪士尼影視節目都被自家平台獨占。

迪士尼主題樂園事業持續表現亮眼，上季營收增加21%至87.4億美元，獲利攀升25%至30.5億美元。