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卡纳塔克省官員來台 爭取成為鴻海第三個在印設廠省份

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

We are in serious discussion of investment plans with Hon Hai Technology Group (Foxconn) @HonHai_Foxconn at their Taiwan HQ & look forward to a fruitful collaboration. We remain committed to welcome the best companies to the state & reap rewards for our people.#InvestinKarnatakahttps://t.co/SEjATfkvKD— Basavaraj S Bommai (@BSBommai) February 8, 2023

印度卡納塔卡省長彭麥（Basavaraj Bommai）8日表示 ，他們正和鴻海洽商在當地設廠的投資計畫，爭取成為鴻海在印度第三個進駐的省份。

彭麥在推特發文說：「我們和鴻海在該公司台灣總部認真討論投資計畫。我們仍承諾歡迎優秀的企業本省並為我們的人民收穫回報。」

卡納塔卡省的投資推廣部門也推文說，他們的代表在鴻海台灣總部討論投資，並期待促成在卡省有成果豐厚的合作。

鴻海目前在印度安得拉省（Andhra Pradesh）和泰米爾納德（Tamil Nadu）兩省設有營運據點，替蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）在內的客戶組裝產品。

印度 客戶

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