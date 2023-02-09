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油價連三漲 煉油商開工率上升 鋁價連六跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

隨著煉油業開工率上升，國際油價連續三日上漲。而受聯準會（Fed）一系列鷹派言論的影響，鋁價連續六日下跌，金價在震盪交投之下小漲。以下是整理自路透和彭博的商品行情：

油價連三日上漲

隨著美國煉油商的需求出現回暖跡象，油價連續第三日上漲。周三紐約市場原油期貨上漲近2%，官方數據顯示，上周煉油廠開工率升至12月末以來的最高水準。

3月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲1.33美元，結算價報每桶78.47美元；4月交割的布蘭特原油期貨上漲1.40美元，結算價報每桶85.09美元。

儘管美國國內原油庫存意外升至2021年6月以來的最高位，但油價依然上漲。

鋁價連六漲

鋁價連續六日下跌，追平2020年新冠肺炎疫情初期以來的最糟糕表現，多位Fed官員暗示需要繼續升息。

LME鋁價一度下跌1.7%，該金屬本就因中國經濟重開後令人失望的需求而承壓，Fed的鷹派言論更雪上加霜。

截至倫敦時間下午5:51，LME鋁價跌至每噸2,481美元；銅價和鎳價持平，錫價上漲2%。

金價在震盪交投之下小漲

金價周三在震盪交投中小漲，投資人期待更多經濟數據來評估Fed升息策略。

現貨金價微漲0.1%，報每英兩1,875.10美元。 美國黃金期貨漲0.3%，收於1,890.70美元。

黃金對美國升息相當敏感，因為升息增加了持有非孳息黃金的機會成本。

Kinesis Money分析師Rubert Rowling說：「可能對金價持續構成支撐一個因素是從包括中國、印度和土耳其在內的央行買盤。」

現貨白銀漲0.3%至22.25美元，白金跌0.1%至972.00美元，鈀金跌0.1%至1,643.37美元。

金價 美國 油價

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