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2地區濃霧特報！下周低溫再襲 吳德榮：平地可能再現8℃低溫

台積電ADR跌0.3% 較台北交易溢價4.9% 費半收黑

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

台積電ADR周三下跌0.29%，收在94.28美元，較台北交易溢價4.92%。費半同日跌逾2%。

美國股市周三（8日）收跌，科技股遭拋售構成沉重賣壓，因聯準會（Fed）多位決策者接連表態，強調利率需繼續上調才能壓制通膨。Google母公司字母（Alphabet）重挫7.7%。

道瓊工業指數下跌207.68點，跌幅0.6%，報33,949.01點。標普500指數滑落46.14點，跌幅1.1%，收在4,117.86點。那斯達克綜合指數收跌203.27點，跌幅1.7%，至11,910.52點。費城半導體指數下挫68.52點，跌幅2.2%，報3,055.63點。

台灣加權股價指數昨天漲217.26點收在15,618.17點，台積電大漲3.3%收在540.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 109.98 -1.74 106.00 3.75

中華電 CHT 111.96 0.38 112.50 -0.48

台積電 TSM 566.59 -0.29 540.00 4.92

聯電 UMC 49.22 -1.33 50.50 -2.54

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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