縮減Fed資產負債表 還要兩年
美國聯準會（Fed）主席鮑爾表示，就縮減Fed資產負債表而論，約莫還需要兩年才能完成。
鮑爾7日在華府經濟俱樂部致詞，提及設定Fed「縮表」截止時間點時，他說Fed「並未訂定特定目標」，但估計還需「兩年」才能完成。鮑爾還說，出售資產負債表中的債券，而不是讓債券到期後不再投入，並不在決策官員目前考慮之列。
去年夏季，Fed開始減持資產負債表中持有的美國公債和抵押擔保證券，這個過程大致自動執行，同時Fed展開一連串升息。秋季開始，Fed每月讓將近1,000億美元的債券到期，此後便維持那個步調，未示意將做任何更動。
自從新冠肺炎疫情爆發以來，Fed資產負債表規模已暴增一倍多，先在2020年春季大買債券穩定市場，接著又以此為輔助措施、強化把短期利率目標降到0%的貨幣政策刺激。
Fed資產負債表在升到約9兆美元觸頂，如今降到8.4兆美元左右。
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