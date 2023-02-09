鮑爾的年薪…19萬美元

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日在不到40分鐘對談中，除了經濟與貨幣政策前景，也聊到許多輕鬆話題，例如他平常不喜歡整天待在辦公室，閒暇之餘會閱讀偵探小說排解壓力，也喜歡騎自行車和彈吉他，並透露Fed理事（包含他自己）的年薪為19萬美元（約新台幣570萬元）。

鮑爾說，他喜歡讀輕鬆的偵探小說以放鬆心情，且喜歡運動（如騎自行車）和彈吉他，且他不喜歡整天坐在辦公室裡，「我喜歡打擾人們」。

他說，他會致電柏南克、葉倫、葛林斯班這幾位Fed前主席，「偶而」也會找下月滿97歲的葛林斯班談話。他也透露，前總統川普在任內「不時」會打電話給他，拜登則迄今從來沒有，至於談什麼，鮑爾笑而不答。

鮑爾也說，他認為與國會「大量互動」是實際要務，他每次出席半年一度的貨幣政策聽證會時，都會「密集」準備。

他在被問到Fed理事待遇如何時回答，他「相信」理事年薪為19萬美元（約新台幣570萬元），他認為這是「合理」的待遇。

鮑爾也談到Fed利率決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC）的決策過程，在開會中，其他18位FOMC成員（鮑爾以外的六名理事、12位聯準銀行總裁）就經濟各抒己見後，他會最後一個總結，但在FOMC討論貨幣政策時，他會率先發言，FOMC會在會議第二天的中午、約為發表聲明的兩小時前進行表決。

他表示，「我們不會試著向公眾掩蓋決策」，他希望公眾和市場都能理解Fed的思維，「我們希望透明，我們不是要驚動市場」。