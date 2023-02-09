歐盟擬禁用永遠化學品

歐盟擬禁用有「永遠化學品」之稱的上萬種「全氟烷基化合物」（PFAS）物質，這類化學品對晶片製造至關重要，半導體業展開「防斷鏈大作戰」，台積電、聯電都積極因應，以避開若全面禁用導致生產受阻的問題。

英國金融時報（FT）報導，德國、荷蘭、丹麥、瑞典及挪威等五國向歐盟提議，應逐步汰除PFAS，荷蘭指出，若不採取行動，PFAS造成的社會成本將超過不實施限制的成本。這項提案預測，由於晶片需求大增，電子業的PFAS使用量一年會增加10%，意味著30年後歐洲經濟區將有4,900萬噸PFAS進入市場。

這項提議有兩種實施方案，一是全面禁止，二是基於替代品的可得性豁免特定品項。若提案獲批准，最快可能到2026年才生效，醫療設備零組件等產業將獲得長達12個月的過渡期，其他產業則須在18個月內調整。

PFAS耐高溫、防腐蝕，廣泛用於工業和消費者用品，包括半導體，電池，飛機，汽車，醫療設備，甚至含鐵氟龍成分的平底鍋和滑雪板上的蠟，但PFAS的碳氟鍵強度是有機化學物不容易分解，會隨著時間在人體或環境中累積，有「永遠化學品」之稱，被認為和癌症等健康風險有關，導致禁用聲浪四起。

台灣半導體廠非常重視相關議題，積極因應並尋找替代方案，避免斷鏈衝擊。聯電指出，該公司一直持續改善製程，減少使用具有汙染性的原料，都在主動使用同性質的環保材質。

台積電昨日截稿前，暫無說明。據悉，台積電已超前部署，2018年就祭出全面替代全氟辛酸相關物質與管控相關物質PFOS、PFOA的措施，以超越法規要求的嚴謹態度執行替代物質評估。