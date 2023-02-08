信評被降非壞事？英特爾吸引力不減 成功發債110億美元

美國晶片大廠英特爾（Intel）的債信評級近來連續遭三家信評公司降級，但仍吸引來自華爾街投資人的強勁認購，最終成功發行110億美元債券，將用於支應公司的資本支出。

彭博資訊引述消息人士報導，英特爾這批公司債總共分為七個部分發行，期限最長的40年期債券殖利率比美國公債高出215個基點，低於先前預期的235個基點。

英特爾計劃利用這筆資金進行再融資貸款和一般企業目的，包括充實營運資金。

殖利率利差縮小，反映出投資人對新的高評級債券需求相當強勁，消息人士表示，英特爾這次發行新債共吸引約420億美元認購。這反映出儘管該公司營運面臨強勁逆風，但信評高的企業仍看好整體狀況。

穆迪（Moody's）上周將英特爾的優先無擔保債券信評從A2降至A1，並表示該公司未來一至兩年的信用狀況面臨龐大壓力；惠譽（Fitch）則將英特爾的長期發行人違約評等從A+降至A-。標普全球本月稍早也將英特爾的長期評等降級。三家信評公司對英特爾的展望都仍維持在「負向」。