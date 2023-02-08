傳因國內半導體製造停擺 俄羅斯暫停新護照製作簽發

集微網消息，據俄媒報導，俄羅斯專門機搆已暫停新護照製作，各地居民也被通知新護照將推遲到3月中旬到下半月製作完成，該問題源於Mikron等國內晶片供應商沒有按時生產所需數量的微晶片。

知情人士分析，缺貨可能表明俄羅斯晶圓工廠存在系統性問題，由於制裁，他們被迫尋找替代材料和設備，其導入測試歷時漫長，生產的波動性將持續到完全進口替代，這將需要數年時間。

目前，俄羅斯護照包含一枚180nm製程的智能卡晶片，由Mikron生產，該公司證實面臨著調整電子元件生產和供應時間表的需要，客戶數量和數量成倍增加，並補充說該公司現在以增強模式工作。

業內人士還預計，俄羅斯半導體工廠未來將繼續周期性停產，一位接近工業和貿易部的人士認為：光刻膠和其他化學品供應的不穩定導致企業在轉向新材料時，被迫停止生產線並進行測試，以防止損壞昂貴且稀缺的設備。測試通常至少持續數周，在此期間無法進行生產。解決問題的辦法要麽是解除制裁，要麽是在俄羅斯開始生產盡可能多的高純度材料和物質，這至少需要幾年。