全球晶片短缺的局面真的已經結束了嗎？分析師這樣看

集微網消息，據evertiq報導，在過去幾年中，半導體短缺問題收到了廣泛的報導。在此期間，該行業在大流行期間經歷了需求的大幅增長，同時也經歷了供應鏈的重大中斷。不過在去年，隨著設備銷售放緩到年底庫存開始恢復，我們開始看到市場開始緩慢回歸正常狀態——但這是否意味著晶片短缺已經結束？

研究和諮詢公司Gartner最近與其副總裁分析師Gaurav Gupta就當前半導體市場動態以及晶片庫存水平繼續對電子行業產生的影響發表了問答。那麽，對於每個人都迫切希望得到答案的大問題——是否仍然存在晶片短缺？，這位分析師有何見解？

正如Gaurav Gupta在問答中指出的那樣，隨著對個人電腦、智能手機、平板電腦和其他消費電子產品的需求大幅下降，半導體市場正在進入一個主要的調整周期。

根據2022年第四季度的Gartner庫存半導體供應鏈跟蹤指數(GIISST)，可以看到進入適度盈餘區域。不過，Gupta表示，雖然整體指數不再處於短缺區域，但庫存失衡仍然存在，這意味著一些晶片可以大量找到，而另一些晶片仍然稀缺。

看看內存市場就知道了。Evertiq此前曾報導稱，幾家製造商正在減少產量以適應當前的市場需求。我們仍然看到嚴重的供過於求。由於需求疲軟和新的300mm產能，模擬元件也處於供過於求的邊緣。但正如Gupta提到的那樣，另一方面，在中國持續的COVID-19不確定性中，由於OEM廠商從LED供應商處恐慌性購買，光電晶片的庫存繼續減少。

總體而言，大多數晶片類別都顯示出庫存有所改善。由於宏觀經濟疲軟，導致短缺，消費市場的半導體需求繼續惡化。非消費市場——包括網絡、服務器、存儲——很有可能在2023年遵循類似的趨勢，這將有助於進一步緩解庫存失衡並降低定價。副總裁分析師在問答中說。

他還表示，庫存指數將繼續攀升，直到2023年第二季度，屆時隨著需求復甦，庫存指數將開始下降。