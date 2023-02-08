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英特爾又投資越南33億美元？胡志明市官網說了又撤

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
越南政府官網8日原先宣稱，已吸引美國半導體巨人英特爾前往胡志明市投資33億美元，但隨後又移除那段話。圖／路透
越南政府官網8日原先宣稱，已吸引美國半導體巨人英特爾前往胡志明市投資33億美元，但隨後又移除那段話。圖／路透

路透報導，越南政府官網8日原先宣稱，已吸引美國半導體巨人英特爾前往胡志明市商業重鎮投資33億美元，但隨後又移除那段話。

官網原先引述胡志明市計劃與投資部官員范俊英(Pham Tuan Anh)的話說：「如果成功吸引英特爾產品越南公司（Intel Products Vietnam）再投資33億美元，胡志明市今年將獲得價值74億美元的外國直接投資（FDI）。」

但這段話後來刪除提及英特爾的字句，並把胡志明市今年預估FDI金額從74億美元降至41億至45億美元。2022年該市FDI金額是39億美元。

回應路透記者採訪時，英特爾發布聲明說：「越南是本公司全球製造網絡重要的一環，但我們並未宣布任何新投資。」

英特爾在胡志明市設有一座晶片封裝測試廠，規模是該公司全球最大，估計截至目前為止已投資15億美元左右。

胡志明市 越南 半導體 英特爾 Intel

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