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英特爾又投資越南33億美元？胡志明市官網說了又撤
路透報導，越南政府官網8日原先宣稱，已吸引美國半導體巨人英特爾前往胡志明市商業重鎮投資33億美元，但隨後又移除那段話。
官網原先引述胡志明市計劃與投資部官員范俊英(Pham Tuan Anh)的話說：「如果成功吸引英特爾產品越南公司（Intel Products Vietnam）再投資33億美元，胡志明市今年將獲得價值74億美元的外國直接投資（FDI）。」
但這段話後來刪除提及英特爾的字句，並把胡志明市今年預估FDI金額從74億美元降至41億至45億美元。2022年該市FDI金額是39億美元。
回應路透記者採訪時，英特爾發布聲明說：「越南是本公司全球製造網絡重要的一環，但我們並未宣布任何新投資。」
英特爾在胡志明市設有一座晶片封裝測試廠，規模是該公司全球最大，估計截至目前為止已投資15億美元左右。
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