馬士基財報及財測均不如預期 估今年全球貿易萎縮2.5%
全球貿易領頭羊馬士基（Maersk）上季財報和今年財測均不如市場預期，主因是隨著航運市場「正常化」，需求和運費下滑導致航運量減少。該公司並預期，由於經濟成長前景轉淡，今年全球貿易預期萎縮至多2.5%。
馬士基8日表示，去年第4季（上季）淨利為49.5億美元，不如一年前的60.9億美元和市場預期的49.8億美元；營收年比下滑3.7%至178.2億美元，不如預期的193億美元。
該公司預期，2023年全年稅息折舊攤銷前基本獲利（EBITDA）為80億至110億美元，不如市場預期的134.5億美元；稅前息前獲利（EBIT）為20億至50億美元，也不如市場預期的65.8億美元。
馬士基表示，上季航運部門營收年比下滑8.8%，主因是消費者需求減弱和通膨成本壓力，導致大幅庫存修正，造成航運量和運費下滑。今年航運部門成長預料將和全球航運市場成長相當，介於負2.5%至正0.5%之間。
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