快訊

俄烏戰爭來首次！澤倫斯基8日訪英國 將與英相會晤、在議會發表演說

馬士基財報及財測均不如預期 估今年全球貿易萎縮2.5%

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
航運巨擘馬士基上季財報和今年財測皆不如市場預期，並預期今年全球貿易最多將萎縮2.5%。歐新社
航運巨擘馬士基上季財報和今年財測皆不如市場預期，並預期今年全球貿易最多將萎縮2.5%。歐新社

全球貿易領頭羊馬士基（Maersk）上季財報和今年財測均不如市場預期，主因是隨著航運市場「正常化」，需求和運費下滑導致航運量減少。該公司並預期，由於經濟成長前景轉淡，今年全球貿易預期萎縮至多2.5%。

馬士基8日表示，去年第4季（上季）淨利為49.5億美元，不如一年前的60.9億美元和市場預期的49.8億美元；營收年比下滑3.7%至178.2億美元，不如預期的193億美元。

該公司預期，2023年全年稅息折舊攤銷前基本獲利（EBITDA）為80億至110億美元，不如市場預期的134.5億美元；稅前息前獲利（EBIT）為20億至50億美元，也不如市場預期的65.8億美元。

馬士基表示，上季航運部門營收年比下滑8.8%，主因是消費者需求減弱和通膨成本壓力，導致大幅庫存修正，造成航運量和運費下滑。今年航運部門成長預料將和全球航運市場成長相當，介於負2.5%至正0.5%之間。

延伸閱讀

土耳其伊斯肯德隆港在震災中貨櫃失火 作業停擺

任天堂逆風 下修獲利展望

陸新船訂單量 稱冠全球

四接東移滅港？蔡適應：維護基隆港安全 應提替代方案

相關新聞

馬士基財報及財測均不如預期 估今年全球貿易萎縮2.5%

全球貿易領頭羊馬士基（Maersk）上季財報和今年財測均不如市場預期，主因是隨著航運市場「正常化」，需求和運費下滑導致航...

24年來首見！強震衝擊下股市跌跌不休 土耳其暫停股市交易

在兩起強震引發股市暴跌後，土耳其證券交易所8日暫停股市、期貨及選擇權的交易，為24年來首見。

通膨的魅影：從百老匯人潮看Fed升息前景

美國聯準會（Fed）這一年來快馬加鞭提高利率，盼藉此抑制消費者需求，進而壓低通膨。但隨著通膨近來明顯降溫，Fed升息步調...

美中去年貿易總額6900億美元 創新高

華府與北京外交關係是否因偵察氣球事件陷入更低潮，尚有待觀察；但世界兩大經濟體之間的貿易關係，卻是一片火熱；聯邦商務部7日...

原話重現鮑爾談話非鷹 金融市場卻執迷於「通膨減緩」

美國聯準會（Fed）主席鮑爾7日在華府經濟俱樂部舉行「鮑爾與魯賓斯坦」的對談中表示，美國1月就業報告顯示勞動市場仍然非常...

印尼躍居鈷礦生產第二大國 為強化電動車供應鏈鋪路

印尼已成為全世界第二大鈷生產國，今年鈷產量預料將再提高逾一倍，為該國邁向電動車供應鏈重要大國的努力增添力道。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦